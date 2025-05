Assassin's creed origins

In questo capitolo sono cambiate molte cose, quindi prima descriverò la modalità di gioco e poi la storia del gioco.

Premetto che se volete sapere di più sulla storia, dovete giocare alle missioni secondarie, perché danno qualche informazione in più sulla storia.

Il gioco parte dal presente, una ricercatrice, Layla, ha ideato una nuova versione dell’Animus, questa versione consente di vedere i ricordi del soggetto, anche se non si ha lo stesso DNA.

Layla vuole fare questo esperimento per entrare nell’Abstergo.

Ma poi però uccidono l’amica con cui era in contatto, così decide di fare l’esperimento da sola e di tenerlo per se stessa.

Alla fine quando i ricordi dell’Animus sono finiti, quando apre gli occhi vede il padre di Desmod accanto a lei, gli dice che la sua ricerca è molto importate e che tutto quello che scoprirà rimarrà suo senza che gli Assassini si prendano niente di quello che ha scoperto, deve solo condividerli.

Layla accetta e condivide quello che ha vissuto con Wlliam, ma non accetta di entrare a far parte dell’ordine degli assassini, poi i due partono insieme per Alessandria.

Ora vediamo che cosa vede Layla tramite l’Animus.

La storia vede protagonista Bayek di Siwa e sua moglie Aya, entrambi importanti per la storia, infatti nel proseguimento della storia dovremmo usare entrambi i personaggi.

Entrambi sono dei medjay, gli ultimi rimasti a proteggere la loro amata terra, Siwa.

Un giorno però succede qualcosa di strano, Bayek e suo figlio Khemu, erano da soli, all’improvviso però una persona chiede aiuto e Bayek dice a suo figlio che deve tornare a casa, restare lì in modo tale da essere al sicuro.

Purtroppo però Bayek viene ingannato e viene fatto prigioniero da cinque soldati.

Il figlio viene rapito, anche lui, dietro a questo rapimento ci sono cinque uomini mascherati, che dicono a Bayek di aprire la cripta di Siwa, oppure suo figlio morirà.

Bayek oltre a non sapere come aprirla si rifiuta, dopo si libera cercando di scappare insieme al figlio, ma durante la colluttazione Khemu viene accidentalmente ucciso dallo stesso padre.

Bayek e Aya giurano così vendetta contro gli uomini che hanno eliminato loro figlio.

Bayek così parte alla ricerca di questi misteriosi uomini.

Dopo un intero anno di ricerche, il nostro protagonista ha finalmente rintracciato e ucciso subito dopo un membro del gruppo, conosciuto come l’Airone.

Poi torna a Siwa e scopre che il sacerdote del tempio fa parte di quel gruppo, così uccide anche lui.

Bayek dopo aver visto che la sua aquila è viva, se la porta con se, nel gioco l’aquila è molto importante, visto che in questo assassin’s creed non c’è la minimappa, ma possiamo sfruttare l’aquila per vedere vedere quanti nemici ci sono.

Bayek si dirige verso Alessandria, dove qui trova sua moglie, che si è alleata con Cleopatra e grazie al suo aiuto ha trovato è ucciso altri due membri che facevano parte dell’ordine.

Rimane solo un unico membro in vita, il serpente, che dopo varie informazioni riescono a scoprire la vera identita, si tratta di uno scriba.

Aya da a Bayek un arma nuova, la lama celata, che usa per uccidere lo scriba, al costo del suo anulare.

Scoprono però che il serpente è il nome di una società, chiamata anche ordine degli antichi, i membri di questo ordine stanno cercando di prendersi l’Egitto, tramite Tolomeo XIII.

Questi uomini che hanno ucciso Aya e Bayek sono in realtà di rango più basso, invece quelli che erano lì quel giorno a Siwa erano di rango più alto.

Bayek accetta anche di diventare il medjay di Cleopatra, viaggiando attraverso l’Egitto e aiutando il popolo oppresso, prendendo così anche varie informazioni sull’ordine degli antichi.

Scopre così l’identita di altri quattro, lo scarabeo, la iena, la lucertola e il coccodrillo.

Bayec li uccide tutti e quattro.

Ma succede un’altra cosa, purtroppo ricevono la notizia che nessuno di loro e stato ad uccidere Khemu, infatti ci sono altri membri dell’ordine, che sono infiltrati tra le guardie personali di Tolomeo.

Bayek va a scoprire chi sono prendendo informazioni su di loro, per conoscere la loro vera identità, poi li uccide.

Cleopatra decide di incontrarsi con Giulio Cesare, riesce ad intrufolarsi furtivamente nella corte avvolta in un tappeto, con l’aiuto di Byek e di Aya.

Cesare si allea con Cleopatra, voltando così le spalle a Tolomeo, per questo scoppia una guerra civile ad Alessandria.

Bayek e Aya aiutano cesare e Cleopatra.

Tolomeo cercando di scappare su una barca viene divorato da un coccodrillo.

Finita la guerra, Cleopatra sale sul trono e diventa nuovo faraone d’Egitto, però taglia i rapporti con Bayek e Aya.

Questo fa capire che i due sovrani si sono alleati con gli antichi.

Ora non gli rimane molto da fare, ma decidono di reclutare le persone che hanno aiutato nel corso degli eventi, per fare in modo di creare una setta degli Occulti. Nascita degli assassini.

Bayek vede che l’ordine degli antichi doveva andare sulla tomba di Alessandro Magno.

Dove si recano ma trovano Apollodoro ferito, purtroppo non possono fare niente per salvarlo, quest’ultimo gli dice che è stato ucciso da Flavio, il luogotenente di Cesare.

Bayek va a uccidere Flavio vendicando così la morte del figlio.

Aya si è alleata con Bruto e Longino, per sconfiggere Cesare una volta per tutte.

Aya quindi deve partire e dice addio a Bayek, siccome i due si rendono conto che il loro amore è stato sacrificato per dare vita agli Occulti.

Bayek lascia cadere l’amuleto che è appartenuto al figlio, un modo per dire anche addio al figlio, questo però imprime sulla sabbia un simbolo, che poi diventerà il simbolo degli Occulti.

Aya arrivata a Roma affronta Settimio, poi nelle ide di Marzo assassina Cesare insieme ai consiglieri presenti.

Poi si reca da Cleopatra e gli dice che se non diventa la sovrana che vuole il popolo la ucciderà.

Aya cambia il nome in Amunet e si stabilisce a Roma, dove fonda anche lì una base degli Occulti.