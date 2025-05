( 5 ratings)

Assassin's Creed Origins, uno dei migliori

Considerato uno dei migliori Assassin' Creed, Origins viene criticato aspramente prima dell'uscita, ma subito positivamente dopo il suo grande debutto, scopriamo perché!

ATTENZIONE: L'ARTICOLO PRESENTA SPOILER SULLA TRAMA DEL GIOCO!!! Assassin's Creed Origins è un gioco d'azione RPG Open World rilasciato da Ubisoft il 27 Ottobre del 2017 per Xbox One, PS4 e PC.



Grafica:

La serie degli assassini stava perdendo colpi a causa i Syndacate e Unity, che non sono stati criticati molto bene, ma grazie ad Assassin's Creed Origins, la Ubisoft è riuscita a farsi riamare. Il gioco offre infatti una grafica veramente ottima, se si gioca su PS4 Pro su TV 4K, riusciamo ad immedesimarci a pieno nella storia. Detto questo, uno dei punti a favore del gioco è sicuramente la grafica.





Trama:

Ambientato nell'antico egitto, Origins narra le origini della confraternita degli assassini creata da Bayek di Siwa, ultimo medjay (o "guardia" del faraone) ancora in vita. Il gioco ci porta alla scoperta del nostro protagnista, che, insieme alla moglie Aya, vuole vendicare il figlio che è stato ucciso quando era piccolo e stava imparando dal padre a combattere.



Personaggi:

Bayek di Siwa.

Aya.

Cleopatra.

Tolomeo XIII.

Pompeo Magno.

Cassio.

Lucio Settimio.

Potino.

Giulio Cesare.



Considerazioni Personali:

Il gioco può essere descritto con un solo aggettivo: SPETTACOLARE!!!

Inizialmente non sapevo se comprarlo oppure no, non mi convinceva assolutamente, continuavo a ripetere che non era un Assassin's Creed, e che con questo si sarebbe rovinata la saga degli assassini...

Poi un giorno mio fratello doveva andare a comprare la Nintendo Switch a un GameStop, decisi quindi di accompagnarlo per vedere se potevo aggiornare la mia collezione di videogiochi. Vidi su uno scaffale il gioco, c'era una parte di me che lo voleva, un'altra no, lo comprai, un pò titubante, e, arrivato a casa, lo provai immediatamente... UNO SPETTACOLO!!! Me ne innamorai subito e mi pentii l'aver sconsigliato a tutti i miei amici l'acquisto.

A mio parere il sistema di combattimento lo potevano lasciare invariato, poiché, anche se semplice, era molto divertente, ma anche quest è coinvolgente, anche se all'inizio può risultare complicato.

Bhe che dire, l'anno di "riposo" della Ubisoft ha giovato molto per noi gamer, si vede che c'è molto lavoro dietro tutto il gioco.





Sistema di parkour:

Su questo non c'è molto da dire: in molti avevano paura del parkour, poiché nell'antico Egitto non c'erano tantissime strutture molto alte, ma si sono tutti ricreduti, perché il sistema di parkour c'è e si sente molto fortunatamente. Anche girare per l' Egitto al tempo dei faraoni ha un suo fascino.





Easter Egg più bello:

L' Easter Egg che più ho amato è quello su Game Of Thrones, possiamo infatti acquistare e usare la spada di Aria: Ago. L' Easter Egg è però solo presente in un unico venditore di armi in tutta la mappa.





Voto Personale: 9,5



Bene, se siete arrivati fin qui vi ringrazio per la lettura e spero di essere stato esaustivo, alla prossima recensione!!