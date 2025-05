Assassin's creed 3: Liberation

Premetto che il presente in questo assassin’s creed non c’è, quindi scriverò quello che succede nel passato e andremo a vedere la storia di Aveline, un personaggio a mio parere molto interessante.

Storia di Aveline

La storia inizia con Aveline da piccola, la vediamo con la madre, ma poi si mette a giocare con una gallina e perde la madre.

Ci troveremo direttamente con Aveline da grande, qui vediamo che è stata addestrata da Agatè, ed è stata adottata da due persone molto ricche, che lei ora considera genitori.

Aveline ha vari modi per fare le missioni, sia della storia e sia quelle secondarie, si può vestire da schiava e mimetizzarsi fra di loro per prendere informazioni, si può vestire da assassina per uccidere, poi l’ultimo travestimento che può avere e quello da signore, elegante, che grazie al suo fascino può sedurre i soldati.

Il gioco è incentrato maggiormente a New Orleans e nelle paludi.

A New Orleans, arriva un templare di nome Antonio de Ulloa, che deve essere ucciso, ma Aveline lo risparmia, siccome gli chiede pietà e anche perché non è lui la persona che sta cercando.

Agatè sapendo che non ha ucciso il suo avversario, non è contento e gli dice che lei non è più sua allieva.

Aveline cerca di riottenere la lealtà del suo maestro, così va in Messico alla ricerca del manufatto, che è conosciuto come disco della profezia, lo trova, ma intervengono anche i templari che uccide, scappando dalle grotte trova una persona, sua mamma scopre che lei fa parte dei Templari.

Dopodichè lei torna nella sua città, a New Orleans, vede che è molto diversa e che i soldati vogliono il potere, così decide una volta per tutte di fermare i templari dall’interno.

Vede che i templari hanno l’altra metà del dico, dopo averli uccisi li congiunge e vede che appare un messaggio, questo racconta l’elezione di Eva come leader della ribellione durante la guerra civile.