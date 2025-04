ARK survival evolved : le meilleur jeu sur les dinosaures que j'ai jamais vu

Finalblue

ARK , un jeu certe payant sur steam , mais juste génialissime. Vous êtes fans de dinosaures ? Ce jeux est fait pour vous ! Avec en plus des graphismes époustouflant , ce jeux est a couper le souffle. Plusieures heures de jeux intensif garanties !

ARK survival evolved est un jeu steam , sorti en juillet 2015 , par studio wildcard , sur PC , XBOX et PS3/4.Ce jeu est un survival / adventure ou vous coabitez avec touts types de dinosaures , passant du plus petit au plus grand , au dinosaures marins au volants.Vous vous developperez au fur et a mesure que vous récoltiez des ressourses , domptez des dinosaures ou en créant tout types de choses (outils , batiments , armes ...)



Vous pouvez d'ailleurs monter certains dinosaures avec une selle que vous pouvez fabriquer .Il y a plein de dinosaures utiles de différantes manières (ex : herbivores pour aller plus vite et récolter des baies , carnivores pour tuer des dinosaures ...)



Ce jeu éxploite toutes le possibilités des dinosaures qu'il présente . Il est régulièrement sujet a de nombreuse mises a jours ajoutant encore plus de contenu . il sortira bientot officielement vers la fin de l'été .

On peut d'ailleurs pré commander le CD pour toutes les plateformes.



Il comporte aussi un mode multijoueur ou vous pourrez jouer entre ami , créer des tribus et déclancher des guerres au autres.



Il possède aussi un DLC , qui ce nomme ARK scorched earth , ou l'environnement est un desert avec des grands canyons , et de nombreux dinosaures y ont étés ajoutés .



Récament , une grande mise a jour a apporté de nombreuses choses futuristes au jeu , c'est la mise a jour TEK. En effet , des murs , des fondations , et plein d'autres éléments de batiments futurtistes on été ajoutés au jeu , mais aussi une armure , qui donne de nombreux bonus , comme de la super vitesse , un jetpack pour voler ... etc.



Selon moi , c'est un des meilleurs jeu jamais développés par steam , et c'est vraiment a ne pas rater.

J'éspère sincèrement que cet article vous a donner l'envie d'y jouer , et sur ce , bon jeu !