Plague Inc : Exterminer l'espèce humaine depuis son PC ?!

Plague Inc est un jeu Steam à durée de vie infinie, venez le découvrir ici ! :D

C'est un jeu de stratégie disponible sur Steam (au prix de 14.99€) et sur mobile (Android et iOS). Il se présente sous la forme d'un carte du monde d'où nous avons accès à des options pour "personnaliser" notre maladie : nous pouvons ajouter des symptomes, des aides à la transmission et bien plus encore. Il y a également une option pour jouer à des "niveaux" créés par la communauté, ce qui lui donne une durée de vie quasiment INFINIE ! En effet, certains joueurs créent des niveaux (intéréssants ou non), on peut ainsi jouer à des niveaux ou on incarne la "Maladie du Père Noël" ou encore le "Virus Ebola".

Je vous laisse découvrir le jeu par vous-même sur une petite vidéo présentée par le grand, le beau, le magnifique : TheFantasio974 (Pour les incultes : 974 est le département de la réunion :D) et le talentueux Bob Lennon !  

Voilà, c'est la fin de ce court article sur Plague Inc, un excellent jeu que (malheureusement), peu de gens connaissent.

C'était wxcvbn, à la prochaine pour un autre article :D