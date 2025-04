raptord

Salut a tous !



Je me dit que mettre les suggestion en public serais bien plus bénéfique pour le site !

Alors je propose a tous les joueurs de mettre vos suggestion ici !

Si les dévellopeur du site pourraient aussi épinglé ce post , ce serais le best !



Voici Quelques suggestion de ma pars , pour pouvoir améliorer le site .



1- effectuer des paris de PA . Des parties de certain jeu peuvent être effectuer avec des spectateur . Je me demande pourquoi ne pas mettre un systeme de paris en place , pour déterminé qui en sera le gagnant . Je ne dit pas que ceci serais réalisable sur énormément de jeu , mais chaque idée est bonnes à être apporté sur le site .



2- Des minis jeu sur le site multijoueurs ! Les jeus ne rapportent aujourd hui que très peut de PA . Je me demande dans ce cas , pourquoi ne pas mettre des jeu a doube joueur , ou bien encore plus ! Bien entendus , le gagnants remporte beaucoup de PA (3) , le 2eme 2 ou 1 seul ainsi de suite . Je comprend bien entendus que en fiissant dans le top de ce game , on ne gagne qu'1 seul PA , pour éuiqilbré le prix Des récompenses .



3- Mettre dans les différents jeux , le temps d'obstention des PA moyenne en jeu . Pour ne pas mettre un temps hasardeux , Lorsque chaque joueur finis mes missions de ce jeu , laisser au joueur le choix d'effectuer un questionnaire . combien de temps a t il mis pour faire le jeu , a t-il aimer ? Vat il continuer a jouer a ce jeu ? Des conseil dans le jeu pour mener a la victoires ? etc



4- Les contrats ne fonctionnent pas , Je ne suis pas le seuls a en Parler .



5- C'est bien sympas sur le site le systeme de niveau , mais je ne trouve pas vraiment l'interet de monté de niveau . Okauy , on gagne quelque PA a chaque monté=er de niveau , mais je m'attend a quelque chose de plus . . . important ^^



6- Je ne vois pas d'admin sur leforum , allez vous faire des demande d'adin ? je serais le 1er volontaire ;p



7- Que tous les joueurs prennent du plésirs a faire leurs missions , et ne font pas quepensé a faire leurs missions juste pour les jeux ! Bien entendus , c'est tentent de faire ces missions , juste pour le jeu , a la fin si vous vous y mettez a fond , vous l'aurez ! ^^ mais prenez aussi du plaisir !!! De nos jours , je vois la grande majorités des joueurs qui jouent . . .Pour jouer , et plus pour le plaisir . . .Une partie , sa se savour ! Le petit combat de Clash Royal Doit être jouer avec plaisir , mais plus seulement pour gagné le dernier coffre . . .



Good games all ;p Raptord , jeune développeur en informatique