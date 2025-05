War Thunder, le jeu le plus convoité de la seconde guerre mondiale...

Rappel de la configuration requise pour ce jeu »

Carte graphique » Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon 46XX / NVIDIA GeForce GT 520 (Avec DirectX 10.1 ou +)

Processeur » 2.2 GHz ou +

RAM » 4Go de mémoire

DIsque » 9Go de disque vide





Bien... Vous êtes sur l'une des présentations les plus hasardeuse qui soit. La présentation du jeu français d'avion de la seconde guerre mondiale, avec des avions partout, War Thunder...Ce jeu rengorge de gameplay, que ce soit en coopération avec vos amis en matchs personnalisés, ou en parties en ligne avec le network, vous aurez de quoi vous amuser un quart d'heure par partie.Avec un contrôle de l'avion à la 3nd personne, le jeu vous offre des possibilités d'améliorations de vos avions avec des points que vous avez acquis durant les parties de jeu que vous avez faite auparavant. Seulement pour les améliorer il faut un avion, c'est pour cela que le jeu vous offre de base un avion simple, de type chasseur, que vous pourrez ensuite customiser à votre aise.Il offre un gameplay détaillé assez spectaculaire et assez fluide avec des paramètres vidéo que vous pourrez paramétrer selon votre configuration. Plus vous améliorer votre avion, plus la puissance le sera également.En privée, vous aurez également la capacité, si vous le désirez, de tester vos avions que vous avez débloquer avec une recherche, par exemple, si vous avez fait une recherche sur un bombardier (=avion qui nécessite de la hauteur pour travailler correctement), vous aurez la capacité de le tester sur une map à part contre vos ennemis et vos alliés si vous le désirez, sans crainte d'être tué en traitre pas ces derniers.Le jeu vous invite à jouer contre des joueurs de la Terre entière, ce qui implique que les personnes sont certainement plus fortes que vous si vous commencez. Pas de panique, le mieux à faire dans ces cas là, c'est de prendre en traitre les personnes dans le dos, attention à votre avion tout de même, il est très sensible et ne peut réapparaitre.Chaque partie est composé de joueurs contre d'autre joueurs, c'est donc un JVJ, dans cette équipe vous vous avez, et sur vous, vous avez 1 avion ou plusieurs pour les anciens, vous aurez alors la capacité de réapparaitre si vous êtes mort suite à votre ennemi, seulement si vous avez qu'un avion vous ne pourrez pas et vous en serez que spectateur de la partie. Passionnant nan ?Le jeu en est gratuit sur Steam et sur la plateforme officiel » https://warthunder.com/fr



M erci de cette lecture,A vous de jouer :)