The Witcher 3

Même pris trois ans après sa sortie, graphiquement c'est plus que correct. Le jeu profite réellement de cette plus value (le 2 était un peu trop cradingue pour ça) pour nous imerger dans la peau du sorceleur. On vit réellement ses aventures, le personnage est plus que bien écrit et doublé, on a envie d'explorer, de tout découvrir mais on surpasse trop vite le niveau de la quête principale si on s'y risque. Mon conseil : jouez AU MINIMUM en sang, sueurs et larmes, idéalement en marche de la mort parce que là, l'XP ne tombe plus qu'au compte goutte et le niveau monte alors terriblement lentement, vous obligeant à aller chercher l'expérience à travers les quêtes parsemées sur toute la carte en vous donnant des objectifs à votre niveau (ou pas plus de 4 au-dessus du vôtre en tout cas avant d'avoir un set de sorceleur, sinon ça one-shot rapidement). Attention, on peut modifier la difficulté n'importe quoi (hérésie !) mais si vous augmentez la difficulté après avoir engrangé les niveaux, ce sera complètement inutile : le mal sera fait et le jeu restera trop facile pour offrir un véritable défi si vous êtes un joueur confirmé.



Rien à dire sur le gameplay, même si Geralt a de l'inertie, il n'est plus aussi lourd qu'auparavant, il esquive/pare bien et les combats sont, certes difficiles, surtout à difficulté max car le moindre ennemi de votre niveau vous enlèvera plus d'un tiers de votre vie par coup ! Mais c'est là que le jeu prend toute sa dimension : il faut se préparer, ne jamais se laisser encercler, gérer les archers s'il y en a, chercher de l'équipement en achetant les cartes aux forgerons (même en marche de la mort, clairement l'argent ne manque pas), trouver les bons ingrédients pour disposer des bonnes huiles et des bonnes potions. Personnellement, je trouve encore 75% celles-ci obsolètes (à contrario de certaines qui sont absolument nécessaires) mais le système d'alchimie, bien plus accessible (une potion n'est à faire qu'une fois, elles sont régénérées à chaque méditation) et les huiles sont utiles et améliorables rendent le tout plus digeste sans pour autant sombrer dans la facilité.



Rien à dire sur l'aspect RPG, le personnage est le même à chaque partie mais on peut vivre l'expérience différemment en le construisant à partir d'autres skills/équipements/améliorations que la première fois. On n'est pas non plus dans du Skyrim car Geralt doit rester un sorceleur, donc suffisamment touche à tout, mais il y a bien moyen de se l'approprier et d'en faire son avatar idéal en choisissant de minimaxer certains pouvoirs ou capacités déblocables. On ne peut pas tout avoir et c'est tant mieux.



Concernant le scénario, c'est comme IRL : on pense bien faire et pan, on n'avait pas pensé à ça : un village détruit en représailles, une horrible malédition sur une innocente ou des morts selon nos choix mais pas toujours de façon logique ou prévisible. Même si le côté "piège" de certaines décisions peut frustrer par moments, ça donne aussi envie de recommencer le jeu pour voir ce qui serait arrivé si... l'ayant fait, certaines choses sont vraiment différentes. Pour l'histoire principale, c'est assez classique mais très bien amené et si vous n'avez pas envie de poncer le jeu, en mode histoire et épée, vous irez vite. Il existe plusieurs fins bien différentes donc attention à ce que vous faites ! Tout aura des conséquences, y compris les personnages sauvés ou tués dans le 2.



Il est possible de cocher une option (que je recommande) pour éviter que les PNJ ne deviennent trop faibles lorsque la différence de niveau s'accumule. En le faisant, tous les monstres continueront de représenter un minimum de défi lorsque vous retournez dans les zones du début pour suivre l'histoire, par exemple.



Le jeu ne prend pas non plus par la main comme certains et il est agréable de constater que ce n'est pas nécessaire car la prise en main vient naturellement. Peu fan de la saga (je n'ai testé que le 2 et j'ai moyennement apprécié), j'ai rapidement trouvé mes marques et me suit immergé dans une histoire qui, pourtant, m'était complètement passée au-dessus de la tête dans l'opus précédent.



Velen est glauque, Novigrad oppressante et Skellig belle et sauvage (même si la carte est souvent pénible quand on s'y déplace à cheval, foutues falaises). C'est vraiment une carte immense, qu'on mettra des centaines d'heures à parcourir dans tous les sens avec une refesabilité réelle puisqu'on peut grandement modifier l'histoire en faisant des choix différents. Pas manichéen pour un sou, pas moralisateur façon Hollywood, vous êtes libre d'avancer selon votre envie, sachant qu'il y aura rarement la possibilité de faire le "bon" choix, chaque décision ayant des conséquences néfastes potentielles.



Bien sûr, il y a aussi l'aspect Mass Effect pour les relations entre les personnages. D'ailleurs, j'ai bien ri en voyant les conséquences de mes actes sur ma première partie, je pense que je ne suis pas le seul à m'être retrouvé dans cette situation d'ailleurs... Là encore, pas de bon ou mauvais choix, on avance comme on peut, largement à l'aveuglette pour tenter de comprendre les sentiments de l'autre, c'est comme dans la vraie vie ! (en mieux)



Franchement, je ne dis pas ça souvent mais ce jeu est un must-have. Si vous aimez les jeux d'action, il vous le faut ; si vous aimez les RPG, même combat ; si vous voulez cracher du sang, pareil ; si vous avez aimé Horizon Zero Dawn, c'est la même chose en plus viril, réaliste et sombre.



Quelques mauvais points :

- le plus énervant : dur au début, on roule dessus par la suite quand l'équipement et les lvl permettent d'augmenter son personnage même si on est sur une quête de niveau supérieur. Pas très logique, la difficulté aurait dû être mieux dosée pour augmenter avec l'avancée dans l'histoire ou les lvl même si ce n'aurait pas été parfaitement RP, c'était plus logique.

- les armures de sorceleurs ne sont pas toujours jolies, certains sont même carrément moches alors que c'est le stuff ultime du jeu, c'est tout particulièrement dommage pour les épées qui sont très classiques, même si les pommeaux sont sympas. Pour ainsi dire, l'armure de début est une des plus chouette. Yerf.

- les armures classiques sont majoritairement affreuses aussi, c'est très moyen-âge et réaliste mais bof bof, pas héroïque pour un sou.

- le choix de coiffure est très limité. Je sais que c'est marginal mais bon, c'est pénible d'avoir le choix quand il y en a si peu.

- Le doublage des voix par rapport aux lèvres, OMG ! Regardez l'écran à 30° sinon ça choque régulièrement. Digne d'un soap de la telenovela.

- la carte, notamment à Novigrad, ne montre que les commerçants proches. C'est pénible quand on cherche un coiffeur par exemple : il faut l'apprendre par coeur pour éviter de déambuler comme un pochtron qui cherche sa rue.

- les monstres, évènements et contrats ne sont pas forcément liés au niveau correspondant de la zone. On peut le voir comme un défi à l'exploration et une volonté de réalisme mais cela représentera une forte perte de temps en mode de difficulté maximum car il faudra revisiter régulièrement toutes les zones non terminées (des dizaines et des dizaines donc) à intervalles réguliers juste pour trouver celles qui sont devenues faisables. Un petit chiffre à côté du symbole ou une meilleure répartition par zone aurait été le bienvenu.



Malgré ces petites récriminations qui prouvent que rien n'est jamais parfait, c'est vraiment un des meilleurs titres auquel il m'a été donné de jouer et sans aucun doute possible LE meilleur jeu en open world que j'ai touché, toutes catégories confondues. Si vous ne l'avez pas, vous avez raté votre vie de gamer alors rectifiez vite le tir.

Woh, juste Woh ! Je ne sais pas ce qu'ils donnent aux développeurs en Pologne mais j'en veux.