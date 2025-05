Dans c'est paragraphe je vous présente mon jeux favoris

Alors d'abord, mon jeu coup de coeur du moment sur Roblox est nommé "Jailbreak". Il faut savoir que c'est le jeu tendance du site, qui est le plus visité et le plus joué (au moins 10 000 visites par jour).

Dans un premier temps, il faudra aller sur le site officiel de Roblox, se créer un compte et/ou se connecter. Une fois ceci fait, vous arriver sur la page de votre profil, il vous faudra rechercher le nom du jeu "Jailbreak", et ne pas oublier de sélectionner la recherche "Game". Une fois cela fait, vous devez cliquer sur le jeu, puis sur "Play".

Si c'est votre première visite sur le site, un téléchargement du programme exécutable pour ouvrir et jouer aux différents jeux va commencer. Le téléchargement n'est qu'à faire une seule fois et celui-ci fonctionne pour tous les jeux. Puis, une fois le programme entièrement installé, le jeu va commencer.

Dans ce jeu, vous pouvez choisir entre deux camps "Policiers" ou "Prisonniers". Evidemment, les policiers doivent surveiller tous les prisonniers, à travers leurs bureaux, les tours de gardes, le guichet d'entrée... Les prisonniers, quant à eux, doivent essayer de s'échapper, ou peuvent rester, pour faire du trampoline, se reposer... Pour pouvoir s'échapper, les prisonniers disposent de beaucoup de moyens : ils peuvent subtiliser une carte à un des policiers sans qu'il ne s'en aperçoive, exploser un mur, frapper un dijoncteur pour ouvrir une porte...

Si un prisonnier parvient à s'échapper, il peut récupérer un véhicule garé à proximité, et s'enfuir dans plusieurs directions. Les policiers peuvent les rattraper et les arrêter, pour qu'ils reviennent en prison.

Les prisonniers disposent de plusieurs armes (pistolets, fusils à pompe...), qui se récupèrent dans les deux bases cachées dans la carte (ancienne mine et gare de fret). Ils peuvent ensuite braquer des banques ( et entrent uniquement avec une carte d'accès de policier), des bijouteries ou des petits commerces.

L'argent amassé grâce aux jours de paie, aux arrestations ou aux braquages permettent de s'acheter des appartements, des véhicules et de les modifier. Les policers, en arrêtant des criminels dangereux, amassent une prime supplémentaire, d'une valeur minimale de 50$.

N'hésitez pas à me faire part de vos expériences de jeux, et bon game