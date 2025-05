Qu'est que Roblox ?

Tu ne connais pas encore Roblox ? Tu cherches des informations sur Roblox ou comment obtenir un badge ? Tu est sur le bon article ! Dans cet article je vais faire un tour de tous ce que est, était et sera Roblox. Tu sera loin d'être un noob après avoir lu cet article. Personnalisation de personnage, Robux, événements... Toutes les bases de Roblox en un seul article !

Roblox est une plateforme de jeux gratuits en 3D avec un univers similaire aux Légos, les jeux sont divers : RôlePlay, Similateur, Tycoon, Stratégie.... Les jeux sont créer par des studios ou des joueurs indépendants talentueux. Roblox propose un launcher permettant de jouer à tous les jeux présents sur le site de Roblox.com ainsi qu'un deuxième launcher permettant de créer un jeu et de le publier sur le site. Mais attention créer un jeu n'est pas tâche facile ! Renseignez-vous avant de vous jetez à l'eau !

Il est possible de personnalisez sont personnages à l'aide d'une game de vêtements gratuit. Mais certains vêtements et accesoires reste payants en Robux. Le Robux est la monnaie du site Roblox.com, les Robux ne peuvent être obtenus que part l'achat avec de l'argent réels.

Les Robux peuvent être utilisés dans les jeux pour obtenir des avantages ou des customisations. Certains jeux en béta sont payant en Robux, mais les prix ne sont pas excessif.

Il y a régulièrement des événements attribués à certains jeux suivant les événements. Les événements permettent de découvrir de jeux et de gagner des récompense comme des accesoires ou des vêtements.

Evidemment il y a un système d'amis. Vous pourrez ainsi jouez avec vos amis, discutez avec eux, créer des jeux ensembles et faire pleins d'autres choses. Soyez prudents même si les données personnelles restent très sécurisées.

Comme dis précedemment, il est possible de créer un jeu Roblox. Pour cela un logiciel vous est donné au téléchargement du launcher. Le logiciel vous permets d'éditer une map, et vous mets à dispostion un catalogue d'objet et de batîments très variés. Il vous faudras cependant quelque bases en code pour espèrez finir la création de votre jeu. Le langage de Roblox et le LUA.

Pour vous donnez une idée de jeu, j'aimerez vous proposez CounterBlox, qui est tout simplement une copie du jeu original Counter Strike. Vous pourrez aussi vous laissez tenter par l'énorme succés du jeu JailBreak, une ville rempli de criminels braquant la banque et la bijouterie, rejoignez les criminels où défendez la ville en devenant policier, faîtes le bon choix ! Pour finir j'ai bien évidemment craquer pour le jeu Murder Mystery 2 ou vous devrez trouvez l'assassin parmis tous les innocents.

Gagner un badge Roblox n'est pas très long. Chaque jeu propose au moins un badge à gagner, il suffit juste de trouver le jeu et le badge qui te correspond le plus.



Voilà ! A présent tu connais Roblox comme si tu y avais jouez toute ta vie ! En espérant t'avoir aidé !