Minecraft: On peut faire pleins de choses !

Minecraft est un jeu aussi utile que divertissant, je vais vous présenter les differentes choses qu'on peut faire dans ce jeu ^^ Bonjour,



Minecraft est un jeu exceptionnel, on peut y faire énormément de choses, on peut explorer, construire, s'amuser en ligne et faire plein de choses. Cet article a pour but de réunir beaucoup de fan de ce jeu pour

mettre en communs leurs constructions à partir d'un monument ou de leur imagination ou bien leur projets. La construction (par exemple) est quelque chose de vraiment important et avec les nouveautés à venir, cela

pourrait être "unique" et "artistique". Des maisons, des villes, un univers, voila ce qu'on pourrait faire, la fabrication d'une map peut venir d'un jeu ou d'un lieu existant ^^.

C'est pour cela que Minecraft est un jeu aussi utile (pour exprimer son imagination) et très amusants (que ça soit en mode survie ou créatif)

Avec les mises à jour qui viennent d'être proposées, on peut faire pleins de choses, ainsi, on peut créer des mods, des maps aventures et on peut aussi créer des lieux, des batiments. Je vous propose de me faire une suggestion de ce que vous avez fait comme constructions et vous pouvez également envoyer vos screens ^^ Les projets de maps aussi est important car on partage ce qu'on a créé et on peut en parler. Ce jeu est très cool je vous le conseil pour ceux qui ne jouent pas . On peut ajouter des mods pour rendre le gameplay plus cool et ainsi on peut créer un monde rien qu'avec des blocs ;) N'hésitez pas à me faire part des: map que vous avez créés ou bien des mods ou des projets de maps aventures pour en parler et ainsi, on peut mettre en avant différents projets pour que le jeu aie une part de votre génie ;)



Merci à tous ^^



(Si vous voulez publier vos maps, n'hesitez pas à mettre des liens pour les testeurs ou bien dans des sites qui sont faits pour cela ;))