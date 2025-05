( 10 ratings)

Minecraft: Le gros problème, ainsi que la création d'un grand réseau.

Dans cette artcle, je vais vous présenter un jeu très connu, mais aussi parler des bug et des problèmes de ce jeu, tant sur le site que qur le jeu (bug d'installation, bug de connexion, bug durant l'achat...) et de créé un grand résau pour gagner des pierres d'âmes facilement et raidement sans rien faire. Minecraft est un jeu de type cubique, il a été créé par un Suedois Markus Persson, alias Notch, le 10 mai 2009 mais le jeu est sortit le 19 novembre 2011. Ce jeux fait encore carton aujourd'hui et s'est bien développé dans le monde entier.

J'aimerais vous faire part de mon cas:

J'avais acheté Minecraft, il y a un peu près 1 an et demi, 19,95 euros. J'y joué tout les jours que ça soit au PVP (Player Versus Player) ou en survie multijoueur. J'aimais beaucoup ce jeu mais un jour (cinq, six mois plus tard) en nettoyant les fichiers inutiles de mon pc, un logiciel a supprimé Minecraft. J'ai essayé de trouver de l'aide sur youtube et sur des forum mais sans succés, j'arrivé à mettre mon compte sur le site Minecraft.net et à le télécharger mais quand je lancé le launcher il me disait que je pouvais jouer qu'à la démo. J'ai essayé de supprimer mon .minecraft et mon .asset mais ça ne marchait pas pour moi.

On m'a donc conseillé de cracker Minecraft par des launcher comme Shiginima, Launcher skep, etc... mais ça ne marchait pas pour moi, le launcher crashé à chaque lancement alors que quand j'avais Minecraft premium ça ne crashé pas et je faisait tourner le jeu à 40, 50 FPS avec Optifine et un texture pack très lourd. Donc c'est pour cela que je me suis inscrit sur le site Gamehag pour pouvoir aquiérir Minecraft Premium. Donc j'ai une propision à faire à tout le monde:

Devenez mes amis et créons un grand réseau car si nous en créons un imaginez toutes les pierres d'âmes que nous pourrions nous faire. Imaginons j'ai une dizaine d'amis et que parmi eux 5 gagnent 1000 pierres d'âmes en même temps moi je me serais fait 1000 pierres d'âmes à moi tout seul sans rien faire car si on invite quelqu'un quand il atteind 1000 pierres d'âmes nous en recevrons 200, interressant non ? Devenez mes amis pour en plus des contrats et des jeux qui peuvent long, dur et agaçant, pouvoir avoir Minecraft Premuim qui coûte actuellement 23,95 euros et bénéficier des serveurs comme Hypixel, Epicube, encore d'autre et surtout economisez beaucoup d'argent même si le jeu en vaut le coup car en plus de ce jeu que nous avons eu gratuitement nous pourrons en acheter un autre.

C'est une énorme qu'il existe des sites comme Gamehag car avoir des jeux gratuitement et légalement c'est pas quelque chose qu'on voit tout les jours donc profitons et surtout aidons nous les uns les autres pour pouvoir avoir tout les jeux que l'on désire.