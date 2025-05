( 9 ratings)

League Of Legends : les mages !

Bienvenue sur ce nouvel article parlant du jeu League Of Legends et plus précisemment une classe que j'afectionne tout particulièrement : les mages !

Dans cet article, je vais vous expliquer les mages, une catégorie de champion, et les sous-catégories de cette catégorie ! (adressé aux adeptes) Abordons directement le sujet. Il y a une énorme variété de mage dans League Of Legends, pret d'une trentaine !

Voici les sous-classes :

- Mages de Combat spécialisés dans le duel (principalement, ils peuvent aussi être efficace en groupe)

- Mages à Burst spécialisés dans la supression de l'ennemi dans les plus brefs délais

- Mages Artileurs spécialisé dans le "poke" et donc efficaces pour harceler l'ennemi

Commençons par les Mages de Combat qui ne comptent pas moins de 11 champions ! Les mages de combats sont bons pour tenir un combat contre un ennemi. Prenons par exemple Vladimir. C'est un mage très fort qui est d'ailleurs mon deuxième personnage préféré ! Il peut se régénérer grâce à ses sorts particulièrement son A et son R. Il y aussi Swain qui peut ralentir son ennemi avec son A et tenir un long combat de groupe grâce à son R. Il y aussi des champions comme Ryze ou Viktor qui peuvent ce procurer un bouclier pour se défendre et tenir le combat. Mais certains Mages de combat n'ont pas besoin de se régénérer ou de se protéger avec un bouclier mais de tout simplement cc son adversaire (cc = crowd control = contrôle de foule = étourdissement, ralentissement, silence...) comme Anivia ou Aurelion Sol !

En deuxième vient ma catégorie préférée, les Mages à Burst ! Oui, ils peuvent vous tuer en moins de 2 secondes ! Je vais prendre comme exemple mon main qui est Syndra ! Grand mage à burst connu pour détruire sa cible en un coup d'ultimate ! Son A lui permet d'invoquer des sphères qu'elle peut contrôler avec ses autres sorts comme son R qui déchaîne de 3 à 7 sphères ! Il y aussi Veigar qui peut vous tuer en 1 seul R sans rien ajouter d'autre (quoique il peut vous auto-attack avant car ça varie en fonction des PV manquants).

Enfin vient les Mages Artilleurs qui vous harcèleront en lançant à distance comme Lux qui vous lancera son E sans arrêt ou son R qui à un délai de récupération très court ! Il y a très peu de Mage Artilleurs, il y a Vel'Koz, Ziggs et Xerath avec Lux bien entendu. Tout ces mages vous harcèleront aussi bien en début de partie qu'en fin de celle-ci (sauf qu'a la fin ils vous burstent !).

Voilà, c'est la fin de cet article, n'hésitez pas à vous renseigner en regardant des vidéos sur les champions en questions pour connaître leur A qui est mentionné ou leur R si vous n'êtes pas familiers avec le jeu !