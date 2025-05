( 19 ratings)

Call of duty Black Ops II | Le Zombie

Rappel de la configuration minimale pour jouer à ce jeu »



Carte graphique » Nvidia GeForce 8800GT ou ATI Radeon HD 3870 ou +

Processeur » 2.80Ghz ou +

[DirectX] » 9.0c

Disque » 16Go d'espace libre Bien farfelu que cela puisse paraître, le mode zombie est un jeu calme qui permet de se détendre traquillement en butant de la chair fraîche.

Alors bien sûr le début de la description ne donne pas très envie mais attendez d'avoir la suite avec les détails, vous allez en baver...



Ce qu'il faut savoir dans un premier temps c'est que les maps sur Zombie sont à 3/4 payantes, elle sont donc à acheter sous forme de DLC, pack supplémentaire pour acquérir davantage de contenu.

Vous aurez la possiblité d'acheter chaque packs à un prix raisonnable du travail fourni (14.95€ + frais de port ou TVA) »

- Uprising (Mob of the dead)

- Vengeance (Buried)

- Revolution (Die rise)

- Apocalypse (Revolution)

Toutes ces maps ont un point commun, elles ont tous un secret plus ou moins facile à réaliser. On va pas s'attarder sur les maps payantes mais bel et bien sur les gratuite que vous aurez en arrivant à votre première fois sur le jeu.



Vous aurez une map simple, qui parcourera toutes les autres à l'aide d'un bus, elle s'appelle Tranzit, elle a un secret simple à réaliser mais dur à exploiter.

Elle comporte la map principal, le dépôt dans laquelle vous apparaissez et le but en sera d'en sortir le plus rapidement possible, vous aurez une turbine à construire pour le bien de votre survie et indispensable pour les atouts si les courant n'en est pas allumé (=également indispensable). Vous pourrez allumer ce dernier dans une map qui ne peux pas être exploité hors de ce mode, là où se trouve une AK74u, le panel de contrôle de l'électricité de la partie et des pièces à contruire pour vous aider à survivre. Tant d'autres choses sont à découvrir dans ce mode, seulement, je vous en donne que le principale, allez découvrir par vous même...



Ensuite vous aurez une map, la map la plus simple du jeu pour mon avis personnel, mais qui sert à durer extrêmement longtemps en jeu, c'est la map "Ville", elle est composé de plusieurs atouts, comme toutes les maps, par exemple de Jugger Nog, appelé communément en français, Mastodonte, elle sert à avoir 240% de vie en plus soit 6/2 de vie en plus, cet atout est indispensable à votre survie. Ou bien encore Double-coup binouze, qui sert à tirer deux fois plus vite pour tuer plus rapidement les zombie, mais qui use deux fois les balles. Une boîte mystère qui elle aussi est indispensable pour la survie de votre personnage, qui génère des armes aléatoire.



Et vous aurez en dernier lieu, la map "Ferme", qui comme so nom l'indique, est dans une ferme, elle est composé des 4 atouts, Réanimation (=réanimer plus vite en coopération et se réanimer automatiquement en solo), Double-coup binouze (déjà expliqué), Jugger Nog (déjà expliqué) et Speed Cola (=pour recharger plus vite les armes, utiles pour les grosses bateuses), un boîte mystère, qui délivre des armes aléatoire, une MP5, mitrailette de 20/130 de munitions.



Mais attention, seul 4 atouts peuvent être choisi, choisissez les soigneusement, notamment dans la map ville, je vous ai concocté un protocole de survie qui vous sera indispensable pour durer un minimum de manche, attention il faudra un minimum de skill pour survivre.

1) Acheter la MP5 (1000 pts)

2) Acheter Jugger Nog (2500 pts)

3) Double-coup binouze (2000 pts)

4) Réanimation (1500/500 pts)

5) Speed-cola (3000 pts)

6) Have fun and play!



Merci d'avoir tout lu,

Je vous attend sur Call of duty ...