Czołg premium VI tieru

FinFenit

No to ja jak zwyklę muszę wyłamać stereotypy. Nie powiem, świetnym czołgiem jest Cromka B, ale nie myśl, że kupisz i nagle będziesz koksił wszystkich i wszystko, musisz nią umieć grać. Rudy? Nie, pod żadnym pozorem, T-34-85M jest sporo lepsze, bo może i nie ma tej "polskiej" załogi, ale szybciej ładuje, co się przekłada na większy dpm, oraz ma ciutek lepszy pancerz od Rudego. No to idziemy dalej. Ciężkich Ci żadnego nie polecę, a td to szkoda gadać. Mamy jeszcze takiego Type 64, tylko musisz umieć tym grać. Będziesz w nim musiał pojawiać się i znikać kiedy nikt się ciebie nie spodziewa, bo brak pancerza sprawia, że wszystko wejdzie. Skoda T40, całkiem przyjemny pojazd(wiem, bo grałem), czeska alternatywa dla Rudego, ale gorsza alternatywa. DPM nie wychodzi jakiś rewelacyjny, ale to nie zmienia faktu, że ją polecam. Strv, to już naprawdę wyższa szkoła, jak nie jesteś ogarnięty w magazynkach, to tego lepiej nie kupuj, bo pewnie stracisz pieniądze. Reasumując. Najlepsze czołgi, które możesz kupić to T-34-85M, Cromwell B, oraz Skoda T40. Są dosyć łatwe i przyjemne.