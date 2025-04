W szwedach śmieszne jest to, że męczysz się do 6 lub 7 tieru, a później leci szybciutko :D

W szwedach śmieszne jest to, że męczysz się do 6 lub 7 tieru, a później leci szybciutko :D

Rono321

Szwedy jak z początku jedynie co fajnego mają to depresja,ale jak już wbijesz tą VII to już naprawdę fajnie się gra