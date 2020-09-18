What do mini games do?

EGEHANknk

Diğer kişi tarafından söylenen, Sıkı Çalış, Sıkı Oyna. Benim gibi pek çok insan buna benzer web siteleri için birkaç oyun oynadığınızı ve zaten 5 $ ila 10 $ gibi bir paraya sahip olmak düşündü. Aslında soulgems fiyatları listesinde yer alan oyunları oynamaya biraz zaman ayırmanız gerekiyor.



Siteyi ne kadar sevsem de, berbat şeyler onun farklı anketleri var. Örneğin, beni oyun etiketine neyin getirdiğini boyut göstereceğim. Hesap açmadan önce web sitesinde bulunan fiyatlar. Ya bir örnekti ya da farklı ülkeler için mevcuttu. Sadece bana 240 ruh kazandıran 1 oyun oynadım. Sanırım biraz adil ama birkaç saatimi aldı. Oynayabileceğim çok daha fazla oyun var ama 50-140 ruhtan bir oyun alacağım. Ama kötü yanı, 400'den 50000'e çıkmasına rağmen küçük mücevher almak için çok zaman harcamam gerekiyor.