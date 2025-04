What do mini games do?

Gamergirl202009 They don't seem to do anything. I'm new here and would appreciate getting some help.

EGEHANknk Diğer kişi tarafından söylenen, Sıkı Çalış, Sıkı Oyna. Benim gibi pek çok insan buna benzer web siteleri için birkaç oyun oynadığınızı ve zaten 5 $ ila 10 $ gibi bir paraya sahip olmak düşündü. Aslında soulgems fiyatları listesinde yer alan oyunları oynamaya biraz zaman ayırmanız gerekiyor.



Siteyi ne kadar sevsem de, berbat şeyler onun farklı anketleri var. Örneğin, beni oyun etiketine neyin getirdiğini boyut göstereceğim. Hesap açmadan önce web sitesinde bulunan fiyatlar. Ya bir örnekti ya da farklı ülkeler için mevcuttu. Sadece bana 240 ruh kazandıran 1 oyun oynadım. Sanırım biraz adil ama birkaç saatimi aldı. Oynayabileceğim çok daha fazla oyun var ama 50-140 ruhtan bir oyun alacağım. Ama kötü yanı, 400'den 50000'e çıkmasına rağmen küçük mücevher almak için çok zaman harcamam gerekiyor.

Gratous100 guys i stuck on lvl 3 wth



TayTay410 how DF to go lvl 3

uhohaw you play them and when you earn a certain amount of points it gives sg it isnt worth sinceyou only get 1 sg for alot of effort you're better off just doing games and contracts



EliasQuickness you get only 1 sg every time you reach a certain amount of points in minigames.

djdj123456789 nothing just 1 sg thats it

rwti you get only 1 sg per mini game

ChocolatYT You have to get 80 points and you get more SG.