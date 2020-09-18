Rain

Gem208

unranked rank iconPoolBoy187: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: Popcorn emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconmara: meow
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meow
unranked rank iconKi77y666: Meow hoomans. Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconArmoredPigeon: eqewq
unranked rank iconAtia: PogU emote (inline chat version)
unranked rank iconc00lguy007: Kekwait emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAlexander: Sup?
unranked rank iconRossana 5To: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconRossana 5To: omg
SystemGamehag: 5 users received Gem18 from the Rain.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version) pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
Sign in to start chatting

26

0/160

Back to General Discussions

What do mini games do?

Gamergirl202009 avatar

Gamergirl202009

September 18, 2020 at 02:52 PM

They don't seem to do anything. I'm new here and would appreciate getting some help.
omeracre16 avatar

omeracre16

September 18, 2020 at 03:26 PM

for exp i am writing
EGEHANknk avatar

EGEHANknk

September 18, 2020 at 04:06 PM

bende oyle fkjhdxgmdgnbgmghfgjmjm
EGEHANknk avatar

EGEHANknk

September 18, 2020 at 04:10 PM

bidaha geldim zAAA AMA NASIL İS ANLAMDUM 3LV OLMSYA CALISIYOM

EGEHANknk avatar

EGEHANknk

September 18, 2020 at 04:34 PM

Diğer kişi tarafından söylenen, Sıkı Çalış, Sıkı Oyna. Benim gibi pek çok insan buna benzer web siteleri için birkaç oyun oynadığınızı ve zaten 5 $ ila 10 $ gibi bir paraya sahip olmak düşündü. Aslında soulgems fiyatları listesinde yer alan oyunları oynamaya biraz zaman ayırmanız gerekiyor.

Siteyi ne kadar sevsem de, berbat şeyler onun farklı anketleri var. Örneğin, beni oyun etiketine neyin getirdiğini boyut göstereceğim. Hesap açmadan önce web sitesinde bulunan fiyatlar. Ya bir örnekti ya da farklı ülkeler için mevcuttu. Sadece bana 240 ruh kazandıran 1 oyun oynadım. Sanırım biraz adil ama birkaç saatimi aldı. Oynayabileceğim çok daha fazla oyun var ama 50-140 ruhtan bir oyun alacağım. Ama kötü yanı, 400'den 50000'e çıkmasına rağmen küçük mücevher almak için çok zaman harcamam gerekiyor.
EGEHANknk avatar

EGEHANknk

September 18, 2020 at 04:40 PM

Diğer kişi tarafından söylenen, Sıkı Çalış, Sıkı Oyna. Benim gibi pek çok insan buna benzer web siteleri için birkaç oyun oynadığınızı ve zaten 5 $ ila 10 $ gibi bir paraya sahip olmak düşündü. Aslında soulgems fiyatları listesinde yer alan oyunları oynamaya biraz zaman ayırmanız gerekiyor.

Siteyi ne kadar sevsem de, berbat şeyler onun farklı anketleri var. Örneğin, beni oyun etiketine neyin getirdiğini göstereceğim. Hesap açmadan önce web sitesinde bulunan fiyatlar. Ya bir örnekti ya da farklı ülkeler için mevcuttu. Sadece bana 240 ruh kazandıran 1 oyun oynadım. Sanırım biraz adil ama birkaç saatimi aldı. Oynayabileceğim çok daha fazla oyun var ama 50-140 ruhtan bir oyun alacağım. Ama kötü yanı, 400'den 50000'e çıkmasına rağmen küçük mücevher almak için çok zaman harcamam gerekiyor. zaa
CupcakeWings321 avatar

CupcakeWings321

September 18, 2020 at 06:20 PM

they eat stuff
Gratous100 avatar

Gratous100

September 18, 2020 at 07:01 PM

guys i stuck on lvl 3 wth
TayTay410 avatar

TayTay410

September 19, 2020 at 07:22 AM

how DF to go lvl 3
uhohaw avatar

uhohaw

September 23, 2020 at 06:17 PM

you play them and when you earn a certain amount of points it gives sg it isnt worth sinceyou only get 1 sg for alot of effort you're better off just doing games and contracts
EliasQuickness avatar

EliasQuickness

September 23, 2020 at 06:34 PM

you get only 1 sg every time you reach a certain amount of points in minigames.
djdj123456789 avatar

djdj123456789

September 23, 2020 at 07:13 PM

nothing just 1 sg thats it
rwti avatar

rwti

September 23, 2020 at 07:38 PM

you get only 1 sg per mini game
ChocolatYT avatar

ChocolatYT

September 23, 2020 at 07:48 PM

You have to get 80 points and you get more SG.
tufanyildiz101 avatar

tufanyildiz101

September 23, 2020 at 07:49 PM

mini games bad
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

What do mini games do? - General Discussions Forum on Gamehag