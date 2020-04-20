Any survey that actually work?

zorundayım zor değil kopyala yapıştır ( özür dilerim banada atıldı ) aliyyül azim amin bu mesajı 20 kişiye gönder diledigin kabul oluyor inanmıyordum ama harbiden oluyor eger silersen veya göndermezsen allah dedigini kabul etmesin simdi saatine bak 9 dakika sonra seni mutlu eden bir olay olucak çok zor değil kopyala gönder yapalım bakal sdxfgjıhkofslpğaşg ben olamam ben lamborjini alıçm tm mı bu y zn yzden şanslı bir biçıs DarkLove18.04.2020 ŞKLSDAJŞSH cRiminaL|MarLock18.04.2020 qweqwe BiKaçGünYoqBB 'Yamru'18.04.2020 olmam lzm

cihaklama

Sana bişey göndercem oku tm mı banada arkadaşım gönderdi okumadan önce içinden çok istediğin şeyi üç kez tekrarla sonra aşağıdaki yazıyı oku ........ unutma önce üç ker çok istedigin şeyi tekrarla ....... bismillahirrahmanirrahim lahavie vela kuvvete illahi billahi senden bir şey istiyeceğim bunu dikkatlice dinle moralini bozma el kayyum el vahid el samet el kadir Melik er rahim Allah hiçbir zaman yanılmamıştır bu mesajı ben hariç 15 kişiye yolla yarın güzel haber alacaksın eğer göndermezsen 15 sene şanssızlık peşini bırakmayacak bunlar allahın isimleri sakın erteleme kusura bakma yollamak zorundayım zor değil kopyala yapıştır ( özür dilerim banada atıldı ) aliyyül azim amin bu mesajı 20 kişiye gönder diledigin kabul oluyor inanmıyordum ama harbiden oluyor eger silersen veya göndermezsen allah dedigini kabul etmesin simdi saatine bak 9 dakika sonra seni mutlu eden bir olay olucak çok zor değil kopyala gönder yapalım bakal

Gumball18.04.2020

İŞSİZ MAL @DarkLove