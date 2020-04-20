Rain

Gem27

unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
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unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
AdminSwirfty: You can view the progress of your rank on your profile page
unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem86 from the Rain.
AdminJoshverd: Modcheck emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconPaulTran: hi
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SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
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unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Any survey that actually work?

Alj99 avatar

Alj99

April 20, 2020 at 12:09 PM

Knowing those surveys i bet there aren't any that works but it is worth to ask
cihaklama avatar

cihaklama

April 20, 2020 at 12:25 PM

selam adım elif puan alabilmek için buraya yazıoyorum

cihaklama avatar

cihaklama

April 20, 2020 at 12:26 PM

w4awesdch ouıepşejmnhdojmnoımd
cihaklama avatar

cihaklama

April 20, 2020 at 12:48 PM

DAFSGLKJASOIŞGHEWHOGIERHNOŞGAUSHSUODWAKHGOWA
cihaklama avatar

cihaklama

April 20, 2020 at 12:49 PM

FOIDJALŞHIOAOHRHAJZ ETJJERJJT
cihaklama avatar

cihaklama

April 20, 2020 at 12:49 PM

ÇOK YE
•.¸♡ †
cihaklama avatar

cihaklama

April 20, 2020 at 12:49 PM

zorundayım zor değil kopyala yapıştır ( özür dilerim banada atıldı ) aliyyül azim amin bu mesajı 20 kişiye gönder diledigin kabul oluyor inanmıyordum ama harbiden oluyor eger silersen veya göndermezsen allah dedigini kabul etmesin simdi saatine bak 9 dakika sonra seni mutlu eden bir olay olucak çok zor değil kopyala gönder yapalım bakal
sdxfgjıhkofslpğaşg
ben
olamam
ben
lamborjini alıçm
tm mı
bu y
zn
yzden
şanslı bir biçıs
DarkLove18.04.2020
ŞKLSDAJŞSH
cRiminaL|MarLock18.04.2020
qweqwe
BiKaçGünYoqBB 'Yamru'18.04.2020
olmam lzm
cihaklama avatar

cihaklama

April 20, 2020 at 12:50 PM

Sana bişey göndercem oku tm mı banada arkadaşım gönderdi okumadan önce içinden çok istediğin şeyi üç kez tekrarla sonra aşağıdaki yazıyı oku ........ unutma önce üç ker çok istedigin şeyi tekrarla ....... bismillahirrahmanirrahim lahavie vela kuvvete illahi billahi senden bir şey istiyeceğim bunu dikkatlice dinle moralini bozma el kayyum el vahid el samet el kadir Melik er rahim Allah hiçbir zaman yanılmamıştır bu mesajı ben hariç 15 kişiye yolla yarın güzel haber alacaksın eğer göndermezsen 15 sene şanssızlık peşini bırakmayacak bunlar allahın isimleri sakın erteleme kusura bakma yollamak zorundayım zor değil kopyala yapıştır ( özür dilerim banada atıldı ) aliyyül azim amin bu mesajı 20 kişiye gönder diledigin kabul oluyor inanmıyordum ama harbiden oluyor eger silersen veya göndermezsen allah dedigini kabul etmesin simdi saatine bak 9 dakika sonra seni mutlu eden bir olay olucak çok zor değil kopyala gönder yapalım bakal
Gumball18.04.2020
İŞSİZ MAL @DarkLove
cihaklama avatar

cihaklama

April 20, 2020 at 12:50 PM

SDLJKİASIEJPIOAHJGIOPDSOPJGSDLŞIGSLGSDLJGBBKJGSDG
EdwardGamerIT avatar

EdwardGamerIT

April 20, 2020 at 12:52 PM

Knowing those surveys i bet there aren't any that works but it is worth to ask
EdwardGamerIT avatar

EdwardGamerIT

April 20, 2020 at 12:52 PM

I think none of them working
Alj99 avatar

Alj99

April 20, 2020 at 12:57 PM

@cihaklama 15 yıllık talihsizliğe sahip olmak ilginç bir hayat. (Google Çeviri)
RoniRosa avatar

RoniRosa

April 20, 2020 at 01:01 PM

Doesnt matter what app they dont work (at least on my phone
robloxoynayannet avatar

robloxoynayannet

April 20, 2020 at 01:03 PM

Surveys are not working. Really not working.
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