Any survey that actually work?

Knowing those surveys i bet there aren't any that works but it is worth to ask
selam adım elif puan alabilmek için buraya yazıoyorum
w4awesdch ouıepşejmnhdojmnoımd
DAFSGLKJASOIŞGHEWHOGIERHNOŞGAUSHSUODWAKHGOWA
FOIDJALŞHIOAOHRHAJZ ETJJERJJT
zorundayım zor değil kopyala yapıştır ( özür dilerim banada atıldı ) aliyyül azim amin bu mesajı 20 kişiye gönder diledigin kabul oluyor inanmıyordum ama harbiden oluyor eger silersen veya göndermezsen allah dedigini kabul etmesin simdi saatine bak 9 dakika sonra seni mutlu eden bir olay olucak çok zor değil kopyala gönder yapalım bakal
sdxfgjıhkofslpğaşg
ben
olamam
ben
lamborjini alıçm
tm mı
bu y
zn
yzden
şanslı bir biçıs
DarkLove18.04.2020
ŞKLSDAJŞSH
cRiminaL|MarLock18.04.2020
qweqwe
BiKaçGünYoqBB 'Yamru'18.04.2020
olmam lzm
Sana bişey göndercem oku tm mı banada arkadaşım gönderdi okumadan önce içinden çok istediğin şeyi üç kez tekrarla sonra aşağıdaki yazıyı oku ........ unutma önce üç ker çok istedigin şeyi tekrarla ....... bismillahirrahmanirrahim lahavie vela kuvvete illahi billahi senden bir şey istiyeceğim bunu dikkatlice dinle moralini bozma el kayyum el vahid el samet el kadir Melik er rahim Allah hiçbir zaman yanılmamıştır bu mesajı ben hariç 15 kişiye yolla yarın güzel haber alacaksın eğer göndermezsen 15 sene şanssızlık peşini bırakmayacak bunlar allahın isimleri sakın erteleme kusura bakma yollamak zorundayım zor değil kopyala yapıştır ( özür dilerim banada atıldı ) aliyyül azim amin bu mesajı 20 kişiye gönder diledigin kabul oluyor inanmıyordum ama harbiden oluyor eger silersen veya göndermezsen allah dedigini kabul etmesin simdi saatine bak 9 dakika sonra seni mutlu eden bir olay olucak çok zor değil kopyala gönder yapalım bakal
Gumball18.04.2020
İŞSİZ MAL @DarkLove
SDLJKİASIEJPIOAHJGIOPDSOPJGSDLŞIGSLGSDLJGBBKJGSDG
Knowing those surveys i bet there aren't any that works but it is worth to ask
I think none of them working
@cihaklama 15 yıllık talihsizliğe sahip olmak ilginç bir hayat. (Google Çeviri)
Doesnt matter what app they dont work (at least on my phone
Surveys are not working. Really not working.