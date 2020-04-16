COMMENTS, REVIEWS AND RATINGS OF THE GAME CSR RACING 2 :D

taj howe
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oliwierkleist
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Bilal Özkanca
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MrM
MrM
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Vihagi Rathnayaka
Vihagi Rathnayaka
Gem231
finnhoyer
finnhoyer
Gem319
Rain

Gem42

unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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COMMENTS, REVIEWS AND RATINGS OF THE GAME CSR RACING 2 :D

krdmn avatar

krdmn

April 16, 2020 at 04:22 PM

to me ,this game a good real racing
chazz_griff_calzado avatar

chazz_griff_calzado

April 26, 2020 at 12:33 PM

Cool racing game good graphics paint of the car glossy
LALALLA67 avatar

LALALLA67

February 16, 2022 at 12:19 AM

Гайдпарк – це місце розмови про все і ні про що. Є теми на будь-які інтереси членів нашої спільноти. Як із сфери, пов’язаних з іграми, так і з абсолютно різних. Ви знайдете людей з подібними поглядами або обговореннями з абсолютно різними думками. Форум Gamehag для геймерів дозволяє вам поєднатися лише на основі розмов про улюблені ігри та про всі інші сфери вашого життя. Вас щось турбує? Ви хочете пограти в гру на форумі або просто зробити щось разом? Це правильне місце, щоб зро
tipittaja avatar

tipittaja

July 22, 2022 at 03:50 AM

Takes a decent amount of memory Gets boring if ur not a kid
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COMMENTS, REVIEWS AND RATINGS OF THE GAME CSR RACING 2 :D - CSR Racing 2 Forum on Gamehag