15 Wins and still rejected?????

david_343434 Done my 15 wins user name and wins in picture and still rejected??????

nniikkoollaa0055 WHUIGFIGSADGIUGUIDGSDGSDSSDG

Krka02 [Strofa 1: Mili]

Šta je miševi? Šta ste se usrali?

Južni vetar gas, nek crknu dušmani

Hvala za dane, hvala za noći

Dvesta na sat, nigde ne koči

Hoću da trošim, neću da prosim

Radimo loše stvari, al' ne znači da smo loši

Posle svega što smo prošli nema bože oprosti

Niste iz našeg kraja, znači niste dobrodošli

Jebe mi se koga znaš ako ja ne znam ko si

Skinuću ti Air Max ako moj broj nosiš

Nemoj da se gasiraš, nemoj da se loziš

Da ne bi morao u gepeku da se voziš



[Refren: Mili]

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr, brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Mili!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas



[Strofa 2: Mili]

Braća su braća čak i kad se svađaju

Ovakvu braću retko koje majke rađaju

I dobro i loše uvek duplo vračaju

Sve mi diraj, samo mojne braćaru

Vidi, krv nije voda, brat je bratu odan

Zakačiš se - ima da te ganjamo do groba

Mirijevo, Zvedara, Beograd

Klincima su idoli samo Mili i Bogdan

[Refren: Mili]

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr, brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Mili!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr, brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Mili!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas[Strofa 1: Mili]

Šta je miševi? Šta ste se usrali?

Južni vetar gas, nek crknu dušmani

Hvala za dane, hvala za noći

Dvesta na sat, nigde ne koči

Hoću da trošim, neću da prosim

Radimo loše stvari, al' ne

Krka02 [Strofa 1: Mili]

Šta je miševi? Šta ste se usrali?

Južni vetar gas, nek crknu dušmani

Hvala za dane, hvala za noći

Dvesta na sat, nigde ne koči

Hoću da trošim, neću da prosim

Radimo loše stvari, al' ne znači da smo loši

Posle svega što smo prošli nema bože oprosti

Niste iz našeg kraja, znači niste dobrodošli

Jebe mi se koga znaš ako ja ne znam ko si

Skinuću ti Air Max ako moj broj nosiš

Nemoj da se gasiraš, nemoj da se loziš

Da ne bi morao u gepeku da se voziš



[Refren: Mili]

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr, brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Mili!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas



[Strofa 2: Mili]

Braća su braća čak i kad se svađaju

Ovakvu braću retko koje majke rađaju

I dobro i loše uvek duplo vračaju

Sve mi diraj, samo mojne braćaru

Vidi, krv nije voda, brat je bratu odan

Zakačiš se - ima da te ganjamo do groba

Mirijevo, Zvedara, Beograd

Klincima su idoli samo Mili i Bogdan

[Refren: Mili]

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr, brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Mili!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Brrr, brrr!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas (Mili!)

Južni vetar gas, južni vetar gas, gas, gas

Južni vetar gas, južni vetar gas

lukybucek8 spgsgksopflaoklglspflpalgophkoéafplů

Purometeusu

This game made me very upset!

Hal_S2 somoene, please post a screenshot where i need to take this screenshot?!





Gilisztasaman Hello when you are in game chack your profile search the medals button... missions and ther is a red ribbon it's counting all your wins.





LabtecPL yes ive done that too but they just reject it





belh same as me





MashCobblers Why don't you send Misty a question. Not sure if your problem will be fixed, but it beats doing nothing about.

thisnameisntaken I sent a screenshot of the medal sections where my 15 wins were clearly visible and it was rejected. There isn't much I can do with Misty for help.

boliwimo SPAM SPAM SPAM SPAM AND I WANNT XPIIIIIIIIII



GAMERLOO Me too THat always happens

magmy_3 I had same problem. You just need to send a ticket that you have this problem and after a while if everything is right you will get your task accepted

RobertStefan12 i can't see my all games (history)

RobertStefan12 I'm afraid he won't accept me