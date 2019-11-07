I love the fifa I love football

Akin78

2018 FIFA Dünya Kupası, her dört yılda bir FIFA üye derneklerinin erkek milli takımları tarafından itiraz edilen uluslararası bir futbol turnuvası olan 21. FIFA Dünya Kupasıydı. 14 Haziran'dan 15 Temmuz 2018'e kadar Rusya'da gerçekleşti.[1] Doğu Avrupa'da yapılacak ilk Dünya Kupası,[2] ve Avrupa'da düzenlenen olmuştu 11.kez oldu. 14.2 milyar doların üzerinde tahmini bir maliyetle, en pahalı Dünya Kupası oldu.[3] aynı zamanda video yardımcı hakem (VAR) sistemini kullanan ilk Dünya Kupası oldu.[4] [5] finaller 32 takım içeriyordu, bunlardan 31'i eleme müsabakalarından geçti, ev sahibi ülke otomatik olarak kalifiye oldu. 32 takımlarından 20, 2014'teki önceki turnuvada da yer alırken, hem İzlanda hem de Panama ilk maçlarını bir FIFA Dünya Kupası'nda yaptı. 11 şehirde 12 mekanda toplam 64 maç oynandı.[6] Almanya savunan şampiyonlardı, ancak grup aşamasında elendi. Ev sahibi ülke Rusya çeyrek finalde elendi. Final, 15 Temmuz'da Fransa ile Hırvatistan arasında Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda gerçekleşti. Fransa maçı 4-2 kazandı ve İkinci Dünya Kupası unvanını aldı ve bir Avrupa takımı tarafından kazanılan üst üste dördüncü unvanını aldı.



6 KASIM 2019 19: 28 2281





