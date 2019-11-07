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SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
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unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
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Back to FIFA 18

I love the fifa I love football

PhyllisVuong34 avatar

PhyllisVuong34

November 7, 2019 at 12:28 AM

The 2018 FIFA World Cup was the 21st FIFA World Cup, an international football tournament contested by the men's national teams of the member associations of FIFA once every four years. It took place in Russia from 14 June to 15 July 2018.[1] It was the first World Cup to be held in Eastern Europe,[2] and the 11th time that it had been held in Europe. At an estimated cost of over $14.2 billion, it was the most expensive World Cup.[3] It was also the first World Cup to use the video assistant referee (VAR) system.[4][5] The finals involved 32 teams, of which 31 came through qualifying competitions, while the host nation qualified automatically. Of the 32 teams, 20 had also appeared in the previous tournament in 2014, while both Iceland and Panama made their first appearances at a FIFA World Cup. A total of 64 matches were played in 12 venues across 11 cities.[6] Germany were the defending champions, but were eliminated in the group stage. Host nation Russia were eliminated in the quarter-finals. The final took place on 15 July at the Luzhniki Stadium in Moscow, between France and Croatia. France won the match 4–2 to claim their second World Cup title, marking the fourth consecutive title won by a European team.
ferrelgiridarmawan avatar

ferrelgiridarmawan

November 8, 2019 at 02:48 AM

wow nice game man
botnumber66 avatar

botnumber66

November 8, 2019 at 04:08 PM

XD wht happend?
Akin78 avatar

Akin78

November 11, 2019 at 08:29 PM

2018 FIFA Dünya Kupası, her dört yılda bir FIFA üye derneklerinin erkek milli takımları tarafından itiraz edilen uluslararası bir futbol turnuvası olan 21. FIFA Dünya Kupasıydı. 14 Haziran'dan 15 Temmuz 2018'e kadar Rusya'da gerçekleşti.[1] Doğu Avrupa'da yapılacak ilk Dünya Kupası,[2] ve Avrupa'da düzenlenen olmuştu 11.kez oldu. 14.2 milyar doların üzerinde tahmini bir maliyetle, en pahalı Dünya Kupası oldu.[3] aynı zamanda video yardımcı hakem (VAR) sistemini kullanan ilk Dünya Kupası oldu.[4] [5] finaller 32 takım içeriyordu, bunlardan 31'i eleme müsabakalarından geçti, ev sahibi ülke otomatik olarak kalifiye oldu. 32 takımlarından 20, 2014'teki önceki turnuvada da yer alırken, hem İzlanda hem de Panama ilk maçlarını bir FIFA Dünya Kupası'nda yaptı. 11 şehirde 12 mekanda toplam 64 maç oynandı.[6] Almanya savunan şampiyonlardı, ancak grup aşamasında elendi. Ev sahibi ülke Rusya çeyrek finalde elendi. Final, 15 Temmuz'da Fransa ile Hırvatistan arasında Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda gerçekleşti. Fransa maçı 4-2 kazandı ve İkinci Dünya Kupası unvanını aldı ve bir Avrupa takımı tarafından kazanılan üst üste dördüncü unvanını aldı.

6 KASIM 2019 19: 28 2281


aleksatwcgeneral avatar

aleksatwcgeneral

November 11, 2019 at 09:45 PM

I love FIFA 20 because its got new features my friends say that FIFA 18 and down are bad.
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