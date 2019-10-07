Танки скатились или раньше было лучше ?

Скатились или раньше было лучше ?
Какие-то одинаковые варианты.
Слишком скучно играть в блиц-версию
Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики
По моему раньше было получше) Раньше играли с друзьями веселились, а сейчас все кинули играть та и сама игра стала не такой интересной.
Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики
Старый т50 2 и квас вафля а сейчас гаанище
Раньше было лутше больше людей было
Раньше было лучше а сейчас есть то что есть
Раньше было лучше но и сейчас не плохо
Раньше намного лучше было,
а сейчас играет только быдло
Уважаемые разработчики я скачал ворот оф канал и зделол все задание вашы а гемов не пришлою. "Игра отличная" - Ну дык :)
100 000 000 пользователей. Почему не дают камні душ даже через этот сервер заново зарегался всеровоно пишут Мы еще не получили информации о твоей регистрации. Тебе следует открыть новый аккаунт в игре через наш сервис. Раньше намного лучше было,
а сейчас играет только быдло. Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики
Играю с 2013г несколько аков, раньше были и танки лучше и понятия у игроков кто в них играл , каждый знал свое место в танках, лт знали сваю задачу , было вопщем благороднее и бои были интереснее, неговаря о картах , много карт поубирали в связи с несоответствием ,а карты на самом деле были лучше сегоднешних :)