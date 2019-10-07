Танки скатились или раньше было лучше ?

guilerhukas
guilerhukas
Gem3,080
354480282
354480282
Gem280
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem1,400
guilerhukas
guilerhukas
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
guilerhukas
Gem2
guilerhukas
guilerhukas
Gem1,187
begallicintia
begallicintia
Gem28
viperlegend266
viperlegend266
Gem231
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guilerhukas
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anthonyalejandro.1991
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Gem12
sworddog
sworddog
Gem30
guilerhukas
guilerhukas
Gem14
finnhoyer
finnhoyer
Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
Gem6,290
marcell16111994
marcell16111994
Gem98
jgdub
jgdub
Gem231
Rain

Gem124

unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
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Танки скатились или раньше было лучше ?

Rokstap avatar

Rokstap

October 7, 2019 at 11:39 PM

Скатились или раньше было лучше ?
Mirten avatar

Mirten

October 8, 2019 at 09:08 PM

Какие-то одинаковые варианты.
Rokstap avatar

Rokstap

October 8, 2019 at 09:32 PM

Coгласен
Mishasik06 avatar

Mishasik06

October 9, 2019 at 01:53 AM

Слишком скучно играть в блиц-версию
666fighter777 avatar

666fighter777

October 9, 2019 at 01:55 AM

Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики
Rokstap avatar

Rokstap

October 9, 2019 at 03:43 PM

Cпс

sergeytra avatar

sergeytra

October 9, 2019 at 03:52 PM

Спасибки)
cat6012 avatar

cat6012

October 9, 2019 at 06:20 PM

ранше было лучше
MrBarsyk avatar

MrBarsyk

October 11, 2019 at 07:22 PM

По моему раньше было получше) Раньше играли с друзьями веселились, а сейчас все кинули играть та и сама игра стала не такой интересной.
bantit5 avatar

bantit5

October 11, 2019 at 07:36 PM

ето гавно полное
Roblox_Rhseht avatar

Roblox_Rhseht

October 11, 2019 at 07:41 PM

Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики
Andr_lyu000 avatar

Andr_lyu000

October 31, 2019 at 12:42 AM

Старый т50 2 и квас вафля а сейчас гаанище
BrosRey avatar

BrosRey

November 1, 2019 at 03:20 AM

Раньше было лутше больше людей было
Budcity avatar

Budcity

November 1, 2019 at 02:01 PM

Было лучше
CreatorElektro avatar

CreatorElektro

November 2, 2019 at 01:08 AM

Раньше было лучше а сейчас есть то что есть
RS7983 avatar

RS7983

November 2, 2019 at 06:57 PM

Раньше было так же
Crissover avatar

Crissover

November 2, 2019 at 11:18 PM

нет сейчас лучше
dominator2 avatar

dominator2

November 3, 2019 at 11:05 PM

Раньше было лучше но и сейчас не плохо
denchuk007 avatar

denchuk007

November 6, 2019 at 03:41 AM

намного
indu_sss avatar

indu_sss

November 6, 2019 at 08:23 PM

Раньше намного лучше было,
а сейчас играет только быдло
Farest avatar

Farest

November 7, 2019 at 06:05 PM

Уважаемые разработчики я скачал ворот оф канал и зделол все задание вашы а гемов не пришлою. "Игра отличная" - Ну дык :)
100 000 000 пользователей. Почему не дают камні душ даже через этот сервер заново зарегался всеровоно пишут Мы еще не получили информации о твоей регистрации. Тебе следует открыть новый аккаунт в игре через наш сервис. Раньше намного лучше было,
а сейчас играет только быдло. Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики
A1337 avatar

A1337

November 7, 2019 at 06:43 PM

Раньше было лучше
_39090 avatar

_39090

November 10, 2019 at 05:34 AM

Играю с 2013г несколько аков, раньше были и танки лучше и понятия у игроков кто в них играл , каждый знал свое место в танках, лт знали сваю задачу , было вопщем благороднее и бои были интереснее, неговаря о картах , много карт поубирали в связи с несоответствием ,а карты на самом деле были лучше сегоднешних :)
Bogdan13_13_13 avatar

Bogdan13_13_13

November 10, 2019 at 12:37 PM

Нет щас тоже норм
VitalikFeed avatar

VitalikFeed

November 10, 2019 at 04:07 PM

Сечас тоже можна іграть
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Танки скатились или раньше было лучше ? - World of Tanks Forum on Gamehag