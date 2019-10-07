Танки скатились или раньше было лучше ?

Rokstap Скатились или раньше было лучше ?

Mirten Какие-то одинаковые варианты.

Rokstap Coгласен

Mishasik06 Слишком скучно играть в блиц-версию

666fighter777 Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики

Rokstap Cпс





sergeytra Спасибки)

cat6012 ранше было лучше

MrBarsyk По моему раньше было получше) Раньше играли с друзьями веселились, а сейчас все кинули играть та и сама игра стала не такой интересной.

bantit5 ето гавно полное

Roblox_Rhseht Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики

Andr_lyu000 Старый т50 2 и квас вафля а сейчас гаанище

BrosRey Раньше было лутше больше людей было

Budcity Было лучше

CreatorElektro Раньше было лучше а сейчас есть то что есть

RS7983 Раньше было так же



Crissover нет сейчас лучше

dominator2 Раньше было лучше но и сейчас не плохо

denchuk007 намного

indu_sss Раньше намного лучше было,

а сейчас играет только быдло

Farest Уважаемые разработчики я скачал ворот оф канал и зделол все задание вашы а гемов не пришлою. "Игра отличная" - Ну дык :)

100 000 000 пользователей. Почему не дают камні душ даже через этот сервер заново зарегался всеровоно пишут Мы еще не получили информации о твоей регистрации. Тебе следует открыть новый аккаунт в игре через наш сервис. Раньше намного лучше было,

а сейчас играет только быдло. Раньше было как-то веселее что ли, люди играли ради удовольствия, а не ради статистики

A1337 Раньше было лучше

_39090 Играю с 2013г несколько аков, раньше были и танки лучше и понятия у игроков кто в них играл , каждый знал свое место в танках, лт знали сваю задачу , было вопщем благороднее и бои были интереснее, неговаря о картах , много карт поубирали в связи с несоответствием ,а карты на самом деле были лучше сегоднешних :)

Bogdan13_13_13 Нет щас тоже норм