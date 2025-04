Fortnite vs Pubg

cihan5115 Sizce İki Oyuna 10 Üzerinden Kaç Puan Verirsiniz Fortnite : 6 Pubg : 10

saifshenronlord pubg rules

saifshenronlord it does rules

wermaucht Again, do not compare games. Just enjoy them. Unless the game sucks hard.

Slimane_lOl pubg Its Real

JohnLuck for me is pubg



wez they both are not good

vaaclav123123 i dont like this game

H1ghSK i love cod cod mobile and fortnite

KeyGerstrike PUBG vs Fortnite but now PUBG vs Fortnite vs Apex Legend vs ROE

reiokimura Fortnite because you can build to protect while pubg, once in an open area, the chances to run/win is low

jimmy_gamecz Fortnite, definitely

detarok_team Что лучше фортнайт или пубг

detarok_team Или овервотч

horseshorses ye pubg its better