M4A4 or M4A1-S

supvader1 M4A4 or M4A1-S?

dazija m4a4





Ive332 m4a4





nathan_tejero m4a1-s is good for long range fight. M4A4 both good for close and range fight, if you know how to spray.

majoosvk_lootfarm m4a4





02mate02 a1 s is better cuz it got buffed

aidenpearce001 I personally prefer A4 because it has high fire rates. ✌

zhiguli м4а4 лучше

BigByv73 M4a4 ..

Kavag



Бесплатный сервис Google мгновенно переводит слова, фразы и веб-страницы между английским и более чем 100 другими языками.

Онлайн филиппинский английский переводчик



www.etranslator.ro ›филиппинский (тагальский) -английский-онлайн-перевод



Филиппинский (тагальский) английский переводчик - самый продвинутый онлайн переводчик с / на любой язык, работающий как онлайн, так и оффлайн.

Тагальский-английский словарь, Glosbe



https://glosbe.com ›Словарь тагальский



Tagalog - английский словарь онлайн на Glosbe, бесплатно. 10000 фраз и 1787533 готовых переводов памяти.

Английский-Тагальский словарь Glosbe



https://glosbe.com ›Словарь английского



языка - Тагальский словарь онлайн на Glosbe, бесплатно. Прямой 29647 фраз и 1787533 готовых переводов памяти.

Тагальский словарь Онлайн-перевод LEXILOGOS >>



https://www.lexilogos.com ›английский› tagalog_dictionary



TagalogLessons: Тагалог-английский словарь (+ аудио). • Тагалог-словарь: Тагалог-английский словарь. • Бохол: английский-тагальский-кебуано-хилигайнон ...

тагальский язык и английский перевод - справка



https://reference.yourdictionary.com ›перевод на русский язык



Тагальский является официальным языком Филиппин. Э

reyrey2662 m4a4 is not bad

SummerDoggo m4a1-s is beter

sandemlis If M4A1-S got buffed it doesn't really mean it's better.

On my opinion both of them are great guns.

M4A4 spread is bigger (close to that of an AK47)

But M4A1-S spread is thighter.

M4A1-S has no trace lines, so it will be harder to shoot you back through the smoke.

It's all about preferance how you want to play.

warlocklordd i choise M4A1-S because it spread less and its better for me.however if u know how to sprey well u can use m4a1. it depend on what do u play east with that

sannyii M4A4 if you know how to spray

r1ks M4A1-S

Pros - has easier spray pattern

It has a surpressor so when you shoot your position won't be revealed on the map

Cons - It has 5 less bullets than M4A4



M4A4

Pros - Is much better at stopping fast pushes than M4A1-S due to the higher firerate and magazine size

Cons - Your location WILL be reavealed on the map when you shoot

Spary pattern is a bit harder than M4A1-S

I hope this helps you

omeracre16 M4a4 m4a1 for sneakers xd

naeem2020 m4a1-s is good for long range fight. M4A4 both good for close and range fight, if you know how to spray.





Darkmagician65 It depends on how well you can handle the recoil. If you learn spray control then m4a4 other m4a1s.

supvader1 не ну правда м4а4 лучше

alofdahl suppressed cuz 1 tap headshots are lit

Primey For more bullet capacity gp for M4A4 For silent firing and better recoil go for m4a1 s

WolfRaccoon I prefer the M4A4-S because of the accuracy

Coolgamer245 Silenced