What Gaming Device Do you Like

Danielgerouhg9eh I like Pc and PS4

m00000oo Gamecube and PS3



Keloog PC and mobile



skillykiller Pc and xbox 360 on kinect

dannyleeds I tend to play mostly on PS4

terrkaan Mostly PC for actual gaming but from time to time I find a nice game for Android to fill in the gaps so to say.

Nutchapon1 I love PC

Kiritou Pc master race of course

Ledzeppeling666 i like PC and PS3

Hagorth I like PC



Reaperr I GUESS PC WOULD BE BETTER





Kokushibo Mobile and PC Because iTS EASY TO PLAY GAMES! Like Mobile Legends and Roblox!

Kokushibo And XBOX Too as well DUE TO ITS FREE SKINS IN ROBLOX HAHAHA ITS COOL AND STYLISH!

vistinjs xbox and pc

Mushroomhead_Fanatic PC, it does the trick.

Blankisidle I personally game on PC and cloud

gli_pasaulis PC and xbox

AtomicMarrow PC but mostly Android.

jandbdavenport I only really play on PC.

Blankisidle PC and android are the best, wide range of games

Mimihajlo I like Pc and android

AdikPlays I like PC and Android.

augustinas2011 i mostly play on pc or ps4