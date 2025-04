someone to tell me how is this game?

arthuraberman I read comments about this AndreiLGO Acest joc este pentru tableta calculator sau telefon? AndreiLGO Este un joc cu avetura,supravietuire,lupte,sau altceva? AndreiLGO Despre ce sete vorba in acest joc ?

Este vorba cumva despre doua echipe care se lupta intre ele sau este vorba despre altceva? darkworrior097 Is very similar to CoC(Clash of Clans) REEEEEMANS yeah its very similar to coc x33shaan yes that’s Good