novice rank iconS: PartyKirby emote (inline chat version)
novice rank iconJohn Hancock: eso es reconfortante
novice rank iconJohn Hancock: aw
novice rank iconS: cosas de avatar para mi y mi hermana
novice rank iconJohn Hancock: ¿Qué intentas conseguir con robux S?
novice rank iconJohn Hancock: ¡hola!
novice rank iconSara Jerradi: Hola
novice rank iconS: solo tengo como 470 puntos ahora... necesito mínimo 500 para 50 robux ToT
novice rank icon01r0uirosachio: Flashbang emote (inline chat version)
novice rank iconJohn Hancock: KEKW emote (inline chat version)
novice rank iconJohn Hancock: si no, ni modo
novice rank iconJohn Hancock: Si consigo el código, juego de memes divertido
novice rank iconJohn Hancock: Acabo de escoger Nickolodeon Kart Racers 2 ya que evidentemente a nadie quiere ese juego así que costaba como 700 gemas
apprentice rank iconDaniel Carter: KEKW emote (inline chat version)
novice rank iconJohn Hancock: si vas a la tienda puedes ordenar por más barato y filtrar solo juegos de Steam
novice rank iconPontus Andersson: ¿Juegos bastante baratos?
novice rank iconJohn Hancock: jaja
novice rank iconJohn Hancock: definitivamente tienes como 13, ¿eh?
novice rank iconS: hombre yo también quiero una PC ahora para poder obtener puntos rápido
novice rank iconS: eso es tan genial
novice rank iconS: ooooooo
novice rank iconJohn Hancock: así que podría convertirlo en como $15 en la tienda de Microsoft si quisiera
novice rank iconJohn Hancock: Porque soy un usuario habitual de Microsoft obtengo descuentos en cosas como tarjetas de regalo de Xbox
novice rank iconJohn Hancock: Pensando en comprar un juego que está en oferta
novice rank iconS: ¿en qué los gastarás?
apprentice rank iconScrubbby341: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconS: vaya
novice rank iconJohn Hancock: Estoy en 13k ahora mismo por simplemente estar aburrido usando Internet
novice rank iconJohn Hancock: Probablemente gano un par de miles de puntos a la semana solo por hacer trabajo y usar Discord y Spotify
novice rank iconS: maldita sea ut
novice rank iconS: ohhh
novice rank iconJohn Hancock: Sí, lo de los Microsoft Points realmente solo es bueno para usuarios de escritorio
novice rank iconS: por 400 robux ToT
novice rank iconJohn Hancock: Estaba como ¿??
novice rank iconJohn Hancock: Oh
novice rank iconS: 6k points
novice rank iconJohn Hancock: DIOS MÍO
novice rank iconS: no no
novice rank iconJohn Hancock: ¿QUÉ ESTÁS COMPRANDO?
novice rank iconJohn Hancock: 6K ROBUX
novice rank iconS:
novice rank iconJohn Hancock: ¿Estás en un teléfono?
novice rank iconS: necesito 6k
novice rank iconS: ya estoy haciendo eso pero apenas son 100 puntos al día
novice rank iconJohn Hancock: es consistente
novice rank iconS: eso es tan lentoooo
novice rank iconJohn Hancock: simplemente siéntate allí y usa Microsoft Edge mucho
novice rank iconJohn Hancock: la mejor apuesta es probablemente solo puntos de Microsoft para eso
novice rank iconJohn Hancock: ¿estás aquí por robux? uff
Pixel Warfare

onegamestudiosofficial0 avatar

onegamestudiosofficial0

December 7, 2025 at 04:06 PM

Pixel Warfare
🎮 ¡Pixel Warfare ya está disponible! Únete a la batalla

¡Hola a todos!
Somos One Game Studios y queremos presentarles nuestro nuevo proyecto: Pixel Warfare, un shooter dinámico con estética realista y estilo arcade que combina acción rápida, mapas vibrantes y una progresión por temporadas.

🔥 ¿Qué ofrece Pixel Warfare?

Combates intensos y fluidos
Armas únicas con efectos visuales explosivos
Mapas coloridos inspirados en mundos impresionantes
Temporada 1 con contenido nuevo y eventos
Actualizaciones constantes basadas en la comunidad
✅ Ideal para:

Fans de shooters rápidos
Jugadores que buscan algo nuevo en Roblox
Creadores de contenido que quieran probar un juego fresco y lleno de acción
📢 ¡Únete a la comunidad!

Estamos creciendo poco a poco en redes y foros, y nos encantaría contar con tu apoyo, tus ideas y tu feedback para seguir mejorando el juego.

Si quieres probarlo, compartirlo o incluso colaborar con nosotros, ¡eres bienvenido!

Entra en la acción: https://www.roblox.com/es/games/105631455756737/Pixel-Warfare#!/about

