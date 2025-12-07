Pixel Warfare
🎮 ¡Pixel Warfare ya está disponible! Únete a la batalla
¡Hola a todos!
Somos One Game Studios y queremos presentarles nuestro nuevo proyecto: Pixel Warfare, un shooter dinámico con estética realista y estilo arcade que combina acción rápida, mapas vibrantes y una progresión por temporadas.
🔥 ¿Qué ofrece Pixel Warfare?
Combates intensos y fluidos
Armas únicas con efectos visuales explosivos
Mapas coloridos inspirados en mundos impresionantes
Temporada 1 con contenido nuevo y eventos
Actualizaciones constantes basadas en la comunidad
✅ Ideal para:
Fans de shooters rápidos
Jugadores que buscan algo nuevo en Roblox
Creadores de contenido que quieran probar un juego fresco y lleno de acción
📢 ¡Únete a la comunidad!
Estamos creciendo poco a poco en redes y foros, y nos encantaría contar con tu apoyo, tus ideas y tu feedback para seguir mejorando el juego.
Si quieres probarlo, compartirlo o incluso colaborar con nosotros, ¡eres bienvenido!
Entra en la acción: https://www.roblox.com/es/games/105631455756737/Pixel-Warfare#!/about