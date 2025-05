Codigo para ganar 1000 gemas

Buenas gentes, este post es cortito, les dejo este codigo para obtener 1000 gemas, leí que hay que ser level 3 para obtener, pero bueno pruben y me avisan, a mi ya me las dieron, saludos mil MARVELMIL1000

siii, no me habia dado cuenta del cofre, ahora ya lo abri y obtuve una key random, gracias

trinidad13

Way si me funcionó hey muchas gracias ni sabía de ese código si no es por los foros ni me entero