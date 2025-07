Vale la pena usar Opera GX??

evamanu137 La verdad según yo si vale la pena pero me gustaría saber sus criticas sobre este navegador

dj_rhone1 Es un gran navegador puedes ajustar la ram memoria que deseas usar para poder jugar a juegos tranquilamente o trabajar.

termixterier SI ES BUENO XD NO LO E PRIOBADO





xxnoobx1010 si vale la pena es el mejor

hiram_gausach1 yo lo he probado y para mi no me gusta porque me iva muy lento

misael_bardial YO LA USO EN ESTE MOMENTO Y ESTOY SATISFECHO





Diegoskipro007 Vale mucho la pena Opera GX incluso podria ser mejor que google tal vez

xavierXD50 solo lo istale por la promocion xd

lechuga_kawai_owo si vale la pena yo ya lo tenia instalado xd

alvaro_silva4 I'm going to try it I like the simple

Itzhak1014 Lo estoy usando ahora y si vale la pena

Topo0515 definitivamente si

UnBacon la verdad es muy bueno pero si tienes una pc no tan buena que digamos no funcionara tan bien pero si lo recomiendo

UnBacon y yo uso ese porque me me salio un anuncio xd

dwfaefwef parami si vale la pena usar opera gx

derekvallejos04 vale la pena para mi es un buen navegador talves mejor que google

seven_six Llevo 1 año usandolo como principal y está bastante guay, tanto visualmente como de manera práctica es bastante útil, tambien con un acceso directo a los canales que sigues de Twitch o al whatshapp.

Lo único que encuentro, no se si solo me pasará a mi, que a veces va algo lento el navegador, puede ser por los recursos que gasta ya que no tengo un gran PC.

diana_fabiola_bustamante_flores Pues su rendimiento es muy bajo pero talvez tmb depende del pc





daniel_carvajal11 es muy bueno tener opera aunq no recomienda en pc de bajo rendimiento

GAMajuLia23 no la verdad no

jenn20666 En aspecto se ve bien chevere pero lo malo es que tiene bajo rendimiento al cargar

Aqua_samaUwU usalo es muy bueno para que no te consuma la ram





freshcargo_operaciones_4 Es un gran navegador puedes ajustar la ram memoria que deseas usar para poder jugar a juegos tranquilamente o trabajar.

Benjin1243464646 si es un gran navegador

joseXXx4000 Si sera bueno o no?

hiram_gausach1 no vale la pena es perder tu tiempo buscandolo y descargartelo mas instalartelo es perder el tiempo

max_valbuena personalmente si valio la pena, yo lo usé para completar la oferta y me quedó gustando

marianacella2 si me gusta mucho ese navegador creo que me gusta comop para hacer videos xD

nosemessixd en mi opinio si vale la pena

bianca_yau si vale la pena

dahianaranero2 bueno sirve para muchas cosas pero no esta tan bien optimizado entonces puede lagearse

LORDNORI pues esta chevere, se ve bien bonito, pero aveces da tirones respecto al tema del internet, pero eso depende de que tan bueno sea el suyo

luis_zc es buena la obtimisazion del programa

lechuga_kawai_owo me sirve pa jugar si bale la pena

alejandro_alex1 yo lo he probado y para mi no me gusta porque me iva muy lento

dannycrackxd456 si lo uso pero me va mal la pc cuando lo abro

pegecracks opera gx es muy bueno para navegar por internet

josue_villafuerte1 La verdad según yo si vale la pena pero me gustaría saber sus criticas sobre este navegador

Mrpapas11 Si es bueno, pero aveces se cierra