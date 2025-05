Left 4 Dead 2

Gmames

A continuación te enseñamos una serie de consejos pro para ganar partidas en Free Fire Battlegrounds, un título para móviles con el que podrás vivir una experiencia PUBG pero pensado más para el mercado de usuarios general.



Si te gustan los títulos battle royale y con tintes bélicos seguro que has disfrutado alguna vez de Free Fire Battlegrounds, un título que requiere también de multitud de técnicas para ganar partidas. Como sucede en todos los battle royale del mercado, no es nada sencillo quedar el último en pie en Free Fire Battlegrounds, y para ello te vamos a dar unas técnicas que te van a venir bien.



Así que a través de los siguiente trucos pro para ganar partidas en Free Fire Battlegrounds tendrás muchas más posibilidades de llegar a los últimos momentos de la batalla y sorprender a tus rivales. Hay mucho qué aprender, así que no pierdas más tiempo.





Con estos móviles podrás jugar bien a Free Fire Battlegrounds



Free Fire Battlegrounds: 15 trucos y consejos "pro" para ganar partidas

Tírate el primero desde el avión

Si quieres lanzarte el primero desde el avión lo puedes hacer en cuanto el minutaje llegue a 3:35, esto te permitirá ser de los primeros en caer al mapa y así obtener los mejores recursos.



El paracaídas se abre solo

Cuando te hayas lanzado no temas en estrellarte contra el suelo porque no es posible, dado que el paracaídas se abrirá solo en cuanto estés cerca. Así que te aconsejamos que nunca lo abras por ti mismo para no perder tiempo en el aterrizaje.



Puedes sanarte en un vehículo

Muchos usuarios no saben que pueden sanarse dentro de un vehículo. Esto es muy sencillo de hacer dado que únicamente debes presionar el botón de curarte y entonces abrir el inventario.





Free Fire Battlegrounds

Cómo disparar mejor

A larga distancia los mejores jugadores suelen hacer únicamente uno o dos disparos, pero solo cuando están totalmente seguros. A corta distancia no suelen pasar de tres o cuatro disparos. Una vez que cumplas con este número de disparos e