alguna vez han jugando un juego de roblox xxx?

Xxmary_crissxX2123 yo un dia pero me meti sin querer 7v7

qiutmuffin nou intente meterme en uno pero ya lo habian cerrado qvq

FerRoblox7u7 yo si a nopor vibes y se estaban cojien... a una vieja xd y al men solo se la veia el pen... me dio asco.

me meti porque estaba mi primo de 11 años ahi

pollex Nunca pero evisto que es muy entretenido

Elmo_ewe No JAJAJAJAJ, pero tengo curiosidad lo admito :sob::punch:

YoshiiMoon Yo nunca eh encontrado un juego asi xD a parte... LOL

AlexisWFMR5 no bro, supongo que no hay por las politicas y restricciones pero puede haber todo en roblox xd

daiszusa123 No, pero si hay, quien soy yo pa' dejar ir esa experiencia jaja

renata_nuez no, yo ni sabia que existían xdd

Unai2809 Yo si y es muy chulo

chorizard271 no no se como entrar y creo que me traumaria entrar

daniela103 no.. ._. ni sabia que existia.. (ahora me causa curiosidad y al mismo tiempo no quiero ni saber)

J_louxl no ni sabia que era eso Xd

Kerenisa7 me entero que existen esos juegos ;-;

Akanna no xd





Xxmary_crissxX2123 xd :grin::smiley::grinning::grinning::innocent:

Xxmary_crissxX2123 booo

sigue nadando quiero ser como tu uwu

Xxmary_crissxX2123 yo si xd me respondo a i ms

YEPAAAAA haber mo voy a decir mentiras, lo he buscado pero Yas ta no mas

NARUTOUZUMAKI999 e visto videos de eso pero no no lo e jugado

Xxmary_crissxX2123 ahi xd famosa uwu

Qety_ Re turbio XD So- no se si cuenta pero una vuelta me uni a un compa en un server donde todos estaban encerrados en una caja de cristal con musikita de la billy ahi de fondo.. mas cancerigeno no podia ser chavon x'D de ahi en mas nel

me abre visto videos como mucho.





cafesito_bv si-





Xxmary_crissxX2123 shi xd es re turvio xd

lalalupsiXD si eh jugado pero solo uno adopt me xd

lalalupsiXD si eh jugado pero solo uno adopt me xd

Benjalol225 no xddd bueno pero no te enojes





Benjalol225 io juego mucho al adopt me uwu





TrayBS yo no, se que hoy en dia no se puede Meter a uno pero antes A principio de roblox Si se veia mucho ese tipo de juegos que irónico jsj

SuperAlen22 nop





Jaquiolmos si yo una vez pero me meti porque me salio en que un amigo estaba jugando y pues me dio curiosidad pero no habia nada xd

Parowin nou xD pero un dia busque un juego xxx por curiosidad para ver que salia, pero no nunca jugue ninguno

holacomoestasjajaxd yu una vez lo jugue, me quede traumado pero al menos tuve una experiencia que contar

Oh_Star Para los curiosos

Hay servidores de Discord que solo se dedican a publicar este tipo de juegos haciendo avisos de cuando hacen uno nuevo para que la comunidad de ahi pueda entrar antes de que cierren el juego.

victoriasanro9 me acabo de enterar de q existen esos juegos LOL

Luckyducky13 x2 victoriasanro9





Angie7wolf Nunca entre, ni entraria ni por curiosidad.

xonekito125 Yo si y lo digo por las risas xd

ChocloTan que-