Annelids es un juego creado para chicos de todas las edades, apto para androids e iphones,es muy liviano y lo que es mas sorprendente es que tiene muchisimos niveles, cada uno de ellos entretenidos, que nos engacharan por completo y es totalmente gratis. se puede bajar de play store.

Empezemos.Gusanos malvados bajo tierra que tienen el deseo de comer, destruir y ganar muchos pero muchos premios.Chicos y chicas comenzare diciendoles que este juego tienen varios tipos de misiones, las cuales son:1. Combate a muerte., esto quiere decirr que todos los equipos se enfrentaran con el ojetivo de ganar mas territorio y asi ser los ganadores de la partida ( mientras mas gusanos enemigos matemos mas oportunidades tenemos de pasar las partidas)2. Combate a muerte por varios equipos ( cada equipo se diferencia por un color, estos los eliges tu)3. Robar la bandera de los equipos enemigos o rivales como ustedes gusten llamarlos. ( este es el mejor de todos)4. Conquitar el territorio.5. Llegar a ser el rey de la colinaEn lo personal la que mas me gusta es el de robar la bandera, porque? pues esta nos causa mucha adrenalina ademas de frustraciones si no las conseguimos, nos atara y nos motivara a seguir pasandomas y mas niveles.Este juego posee unas buenas 68 misiones divididas en 2 niveles. Tambien tendremos a nuestra disposicion 33 armas muy interesantes y algunas por adquirar con monedas de cada mision que vayamos superando.Otra de las opciones de este juego es el poder tener un juego totalmente personalizado. el lado oscuro es que tenemos que pagar con monedas virtuales. Si lo se a mi tambien me choco, ya que queria crear mi mundo como yo queria. esta es otra historia...Aqui se viene lo chido: cada dia tendremos un nuevo desafio, algunos son mas complicados que otros. pero valdra la pena cada segundo amigos ya que nos recompensaran y podremos comprar rmas mas poderosas y asi conquitar mas y mas.EL MULTIJUGADOR, esto es una de las cosas mas bellas que tiene este juego, por que? pues porque pueden unirte con tus amigos y enfrentarse o jugar en el mismo equipo, decision de ustedes.Una de las cosas que tambien le sumam puntos a favor es que tenemos la posibilidad de vincular nuestras partidas a nuestra cuenta de facebook, a twitter y asi no perderlas en caso se nos pierda el cel o ya no sirva y pues asi no perderan sus nieveles. A mi me paso una vez y menos mal que lo sincronize porque sino hubiese estallado...En fin, quizas algunos diran, este es un juego para niños y muchas cosas mas, pero yo les aseguro que con los añótes que tengo me pongo a jgarlo a todas horas, es muy divertido y entretenido.Tambien recomiendo que si alguno de ustedes esta constantemente sin nada que hacer, nada productivo me refiero, pues podrian distraerse jugandolo y asi pasar gratos momentos, ademas invitar a sus hrmanos , primos , vecions o lo que ustedes deseen.Espero les guste este articulo, le puse mucho esfuerzo. saludos.