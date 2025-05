Como obtener diamantes para Free Fire en Gamehag

Este articulo lo hice con el fin de informar algunos nuevos participantes que no saben como obtener diamantes en Free Fire por medio de Gamehag, ya que muchos no saben como.

Bueno empecemos.



Principal mente tienes que registrarte en Gamehag para empezar a recolectar GA (gemas del alma), ya que vas a necesitar muchas.

así

Necesitamos subir de nivel ganando experiencia esto se puede lograr comentando en foros, crear hilos en los foros o comentando en artículos evitando el SPAM, ya que este hará que te bajen la experiencia y seria anti productivo llegando mínimo al nivel 3 pero es preferible subir mas ya que te darán GA y también hay que hacer muchas misiones o calificando los artículos que es la manera que en mi opinión es mas fácil de ganar GA o en los cofres diarios, semanales y mensuales por que como dije en un principio necesitaremos muchas, ya que no podemos canjearlos diamantes directamente sino que necesitaremos canjear una tarjeta de regalo de Google Play.Para esta necesitaremos como mínimo 5899 GA del alma par canjearlas por una tarjeta de regalo de 10 dolares (recordar que el precio baria, ya que puede como no puede estar en promoción o bajar o subir de precio) bueno canjearemos una de estas en esta hay un código este código lo ingresaremos en Google Play luego de ingresarlo lo canjeamos, ingresamos al juego (Free Fire) y compraremos diamante como se haría normal mente yes como se consiguen diamantes para Free Fire Otros datos.También podremos comprar el pase de batalla y si Free Fire no es lo tullo también puedes comprar en otros jugos no es necesario solo en Free Fire.Recuerden no hacer SPAM, ya que eso no les ayudara en nada solo les va hacer demorar en conseguir estos premios.Gracias por prestar atención.