¿juegan ROBLOX en celular o en PC?

Yo juego en ambas plataformas, la verdad que ya me acostumbre al celular y se me hace fácil, no como antes, pero es cómodo en ambos

yo juego en xbox, pc y celular pero juego mas en celular en el pc solo me centro en ganar robux o tambien jugar juegos con mejor calidad, en xbox ya casi ni juego debido a que algunos juegos de pc no estan, tambien por que no tiene y eso igual juega en contra xd

yo juego en pc porque no tengo celular. Aunque si tuviera celular, seguiria jugando en pc, porque me es mucho mas comodo por el tamaño de la pantalla

