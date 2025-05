¿Que opinan sobre los "Random Steam CD-Key"?

santix13 No estoy muy activo últimamente con todo el spam que hay, no hay anda interesante, etc. Pero buscando entre los premios vi que estaba esto nuevo que se ve bastante interesante, cambiar 399 gemas por 1 juego al azar que seguro es un asco porque sino sería muy rentable pero bueno, tengo al esperanza de que no sea así y quería escuchar la opinión de los que ya lo hicieron. Los spameros abstenerse, gracias.

juancaBKS en mi opinion no son nada buenos los steam cd-key dan unos juegos un poco desinteresados y de poca fama

Ikkimura En gamehag no he pillado nunca ninguna pero sí que he visto esas random keys en otros muchos sitios (HRK, IndieGala...) y lo normal es que no compense, pero es obvio, si saliesen muchos juegos caros perderían dinero... yo diría que es una apuesta con muy pocas probabilidades, como una máquina tragaperras, pero bueno, como he puesto en otra respuesta... la posibilidad siempre está ahí :)



Suerte si decides abrir alguna... y eso, informa de lo que te toque.

oRlando23 Yo Creo que estan Bien Ya que te puede tocar cualquiera creo que hasta los caros pero bueno esa es decicion de ustedes =)

ValkarRouse Pienso que saldría mejor comprar algún cofre.

Por lo que sé las Random Steam Key dan juegos bastante desconocidos.

Pero en caso de que te guste probar juegos distintos, entonces deberías probar en cambiarlas.

Xherian170 No lo recomiendo, los juegos no valen la pena y tienes un gran chance de que salga un juego repetido



santix13 Termine comprando 2 porque solo tenía 800 gemas y la verdad un asco el juego y lo peor es que repetido. Bueno hasta acá llegue con esta página.

santix13 JLLIG-IWC7H-375CM el que lo quiera se lo queda

guchisantii la verdad son juegos muy simples, yo recomendaria ahorrar las gemas y comprar las tarjetas de dinero, porque los juegos que salen en las Random Steam CD-Key son juegos de 1 euro aprox

QUEJETA Está claro que no puedes esperar juegazos

RaxparG En mi opinión, los random steam cd key, no son una forma de conseguir juegos muy fiable, debido a que la mayor de las veces regalan juegos los cuales llevan muy poca fama y tienen muy poco interes, pero esta es mi opinión, cada quien puede tener sus conclusiones ^^

Ikkimura En mi cuenta principal de Steam tengo más de 2000 juegos, así que dudo que me interese alguno de los juegos que puedan salir en esas 'random keys'... porque veo muy complicado que salgan juegos AAA. Prefiero ahorrar y conseguir algo que realmente me interese.

Some19 No creo que sea muy rentable, ya he tenido experiencias con este tipo de premio en otras páginas y la verdad no suele compensar.

frodo321 Dudo mucho que merezca la pena

luisjr18 no vale la pena, por normalidad te saldran juegos de no muy buena calidad, aunque es cuestion de suerte. pd: yo nunca lo compraria, no lo vale y si me sale en un cofre, lo vendo sin dudarlo.

tatandgdaqua pero hay un problema con eso que he hablado con misty,que sale claves de un mismo producto y eso me paso a mi :'v



yunicaard no se a mi me dieron un codigo que encima es usado ya jaja espero que lo arreglen

xWINSx la verdad me gaste 1000 gemas en dos cofres y fue el herror de mi vida

BranMargera cuando solicitas un random steam key cuanto tardan en enviarte la key , y como lo hacen?

guchisantii Cuando la pides te llega aca a tu cuenta de gamehag, simplemente copias el codigo y lo activas en steam

DemoniololXx yo esperaria para una targeta de 10 o 20 euros

Ikkimura DemoniololXx mejor las tarjetas de 10, que a veces le aplican un descuento de hasta un 8% (creo que nunca las he visto más baratas) mientras que a las de 20 nunca llevan descuento... Cuando están rebajadas es más barato comprar 2 de 10€ que una de 20€.

Al menos eso he hecho yo cuando he comprado las mías :)

11eduardo11 No esperes juegos muy caros o muy buenos, son generalmente de esos que valen como centimos

HectorHacktor Alguien sabe si alguno de esos Random Steam Keys trae Trading Cards??

passion Los juegos que dan son muy simples, yo no gastaria las gemas :)





alvaroryu yo pensaba utilizar hasta que vi que dijeron que no vale gastarlo en cosas asi ...aun asi no estoy seguro ya que para eso tener suerte es complicado XD

alvaroryu avisen si funciona o vale la pena comprar

robinroa si estas desesperado por tener un juego gratis pues la mejor opcion es una random steam cd key aunque hay pocas posibilidades de que te salga algo bueno, a algunos les toca buenos juegos claro que es muy raro que eso pase pero bueno eso es solo suerte :)

BassJuanJoseES Weo las random Keys son kk





davmateos gastar gemas del alma en una cosa concreta depende de cada uno, si alguien quiere conseguir alguna cosa concreta le deseo suerte ;-P:thumbsup:

AugustoFan Para mi las random key no valen la pena la probe un par de veces y no toca nada bueno

Luciferumoon rinde más las tarjetas de Steam

VariosGames ami no me gustan las steams key ya me va tocando 2 veces seguidas en un cofre :'v

Tyrany No He Comprado Ninguno, Pero La Verdad Me Parece Que Es Pura Suerte, Ademas Supongo Que Se Repiten Los Juegos, Y No Vale Gastar 400 GA Para Un Juego Que Ni Sabes Si Te Va Gustar.

NatureDragon Es más que obvio que salen juegos baratos, lo recomendable es que ahorren y compren la Steam Wallet



darkness33 los randoms son juegos muy sencillos no te recomiendo gastar tus gemas en una random

estebananote0818 Yo pienso que las random keys son muy malas ya que te pueden salir en cofres gratis de codigos y siempre salen juegos malos de menos de 2 dolares no lo recomiendo para nada

Gniax Yo creo que las ramdom keys no valen la pena

GattoCC Obviamente en los cofres no tocara los Random Steam CD key porque es lo mas barato