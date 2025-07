Como conseguir robux gratis en roblox

em yo soy na niña y no entendi ya intente pero no puedo

aqui tienes las maneras de conseguir robux segun mi investigacion tienes la habilidad de roblox que te da el juego de crear un game pass y vender ese game pass por roblox claro hay una pequeña dificultad Roblox se lleva el 50% de los precios que vendas ejemplo: Jailbreack game pass swat 200 robux 50% roblox total:100 robux para el creador del game pass eso significa que tiene sus puntos malos la 2 manera es creando ropa en roblox es decir creando ropa u pantalones a los que la gente les guste entre esos se pueden crear camisas que puedas vender o t shirts que vendria siento una camiseta hecha nada mas como camiseta en blanco la cual puedes diseñar y venderla la 3 manera completa encuestas en paginas famosas ejemplo rblx.city openreward entre otros la manera definitiva Game hag sin duda gamehag me llena de orgullo tienes la posibilidad de tener gemas del alma y esas gemas cambiarlas por robux!!! u crear articulos responder mensajes etc game hag es la mejor pagina RECOMENDADA para obtener robux ;D

