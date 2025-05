alguien ya compro en kinguin? es seguro?

quiero ahorrar gemas y comprar una card de para comprar una ps plus de 1 año, pero no se si todas las compras son seguras en kinguin. alguien me puede asegurar eso.

Melonchan

Sí he comprado en kinguin y no he tenido problemas con los juegos por lo que te puedo decir que es seguro, pero debes tener en cuenta algunos detallitos que puedes encontrar...



- Checa que la compra de la clave, concuerde con la región de tu país (casi todo es europeo por lo que es necesario ver si muestran el ícono de "multiregión").



- Los juegos, programas y membresías no cuestan exactamente lo que el sistema te dice, te pueden agregar otros cargos (suele ser un porcentaje que se te avisa al momento de pagar). Por eso es importante tener un poco más del precio que te muestran (cuando se tiene saldo o tarjeta de prepago).



- No todas las ventas aceptan saldo de kinguin, por lo que es útil tener otro medio de pago adicional (lo he notado en los juegos más recientes, te muestran la opción del saldo apagada).



- Aunque no sucede siempre, algunos usuarios te van a pedir más datos al realizar el pago (dirección o teléfono, si no los anotaste antes, te pueden regresar al perfil y reiniciar el proceso... por lo que es necesario actualizar datos antes de hacer compras).