La mejor forma de empezar a ganas gemas

hualpacr7 En este pequeño post me gustaria mostrarles una forma eficaz y entretenida de ganar gemas.

El metodo consiste, luego de realizar el tutorial tendran masomenos 110 gemas si mal no recuerdo, en tan solo jugar al minijuego mas entretenidos a mi parecer, el Gamehag Katana (el que es similar a fruit ninja) bueno tal vez al principio sea algo tedioso pero luego de practicar bastante puedes ganar hasta 1 gema por minuto!(este juego te da 1 gema por cada vez que alcanzes los 1.000 puntos) Tan solo abriendo el juego en varias pestañas jugandolo hasta que te canses! luego tal vez podrias llegar hasta las 200 gemas y desde ahi tan solo empezar a buscar los codigos de entrada para acumular mas gemas de golpe!!!. Esa es una de las buenas opciones por la cual empezar a obtener gemas para aquellas personas que recien comienzan en esta gran pagina. Luego tambien tienen la opcion mas rapida de tener gemas que seria jugar los juegos que estes en el catalogo (como Final Fantasy XV) que tambien es buena opcion, solo que un poco mas complicada ya que tienes que completar tareas extensas para conseguir un mayor botin pero el resultado es satisfacorio. Asi que tienen dos caminos, empezar lento y tranquilo obteniendo cada 2 minutos minimo 1 gema o empezar por lo "más fácil" que seria empezar con aquellos juegos que te den una mayor cantidad de gemas pero con tareas un poco mas complicadas. Todo con esfuerzo, no te llegaran solas las gemas amigo :). Espero que les sirva este método rápido y eficaz.

Nota: También podrian hacer un post como este o algun otro que les gustaria, ya que pueden tener la posibilidad de que les den una gran cantidad de gemas.

ema_boss gracias me ayudaste mucho, yo soy nuevo pero no me dieron ningun tutorial y apenas tengo 11 gemas

hualpacr7 que bueno haberte ayudado amigo :D ... que raro que no te hayan dado el tutorial, buscalo en las tareas creo que estaba te dan muchas gemas por completarlo. Suerte!

claudioo_perez gracias





hualpacr7 de nada espero que te sirva! suerte!

david_barrientos No entiendo este juego :/



hualpacr7 es sencillo :D te dan 1 gema por 1000 puntos, despues que hayas logrado obtener esa gema, entonces recargas la pagina y volves a llegar a los 1000 puntos y pum otra gema! o podes abrir varias pestañas y cada vez que llegues a 1000 en una, esperas que te salte la gema, recargas la pagina y mientras se recarga jugas en la otra pestañas, si sos muy bueno podes ganar hasta 1 gema cada 40 segundos!

LostBit Bro a mi no me hicieron ningun tutorial :(



hualpacr7 que raro man, tal vez lo salteaste, si no lo tenes completo al tutorial, entonces lo debes tener a medias, yo tambien me habia salteado el tutorial una vez pero no me acuerdo en que seccion de toda la pagina no habia encontrado y lo complete y me dieron casi 100 gemas creo o mas no recuerdo...

Gatito3 :kissing_closed_eyes::slight_frown:Gracias por la ayuda a los nuevos nos es mucha ayuda :3

hualpacr7 de nada! suerte con las gemas! :grin:

Frikiman53 Alguien tienealgun codigo?

hualpacr7 Recomiendo que busques en los foros :D ... hay varios que publican ahi.. depende cuantas gemas tenes podes canjear un codigo..

Dankdragon8 Curioso, pero no va muy bien el tema del minijuego. A mi el tutorial no me pasa del paso 2

hualpacr7 Que raro bro.. yo complete el tutorial sin problemas..

santix13 Tendrías que haber agregado el the sorcerer

J4V1E2 gracias por la info

elvergacorta bueno gracias :D

Nicklasson Si no logran pasar el tutorial..

Recarguen la pagina e intenten de nuevo o luego de jnos

Nicklasson ... luego de unos minutos *





Maldito corrector

hualpacr7 A si verdad si se les traba el tutorial solo recargan la pagina y continuan con el tutorial..

aragor36 es una buena forma





alexander_arias yo me perdí el tutorial xD

soycarlosalas genial muy buena info gracias

HappyFace GRACIAS :thumbsup:





felipe_oruga_yabastazukaritas gracias!!!

hualpacr7 De nada gente! :D

serlu muchas gracias maigo!

NecroFenix Gracias!!

mankeke gracias

MiguelElPro Gracias man

botix270798 Gracias bro!!!!!!!!!!!!!!!!! con foros como este si que vale leer la pena todo el comentario porque la verdad es que hay veces que los foros son muy malos y no merece la pena ni entrar para saber de que hablan





roberto_carlos gracias

AlexHelm Gracias:yum:





hualpacr7 De nada gente! ayer pude obtener de un cofre una relquia llamada runa HAGL! con este runa podes obtener 2 gemas en los minijuegos durante 24 hs asi que me pse toda la tarde jugando a ese minijuego similar a fruit ninja y gane como 400 gemas en 2:30 hs jaja espero que tengan suerte

MiguelElPro GRACIAS BRO c:

PatrickCormanxD es muy tedioso hacer todo eso por solo 1 gema





victorrock59 es tedioso pero efectivo

NSBuy Consume mucho tiempo pero funciona.

Gracias por la guía.