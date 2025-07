Les gusto el final que el autor le dio a Madara?

Considero que madara es el mayor antagonista de Naruto pero la conclusion que recibio me parecio un tanto decepcionantex por el hecho de la introduccion de los Otsusuki y el hecho de acabar una guerra que el autor no supo concluir...que creen ustedes

Join the conversion by creating an account on Gamehag