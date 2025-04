¿Que pasa cuando te banean?

KillerZYT Bueno lo que pasa es que a mi hermano lo han baneado, y el no hizo nada malo, yo le pregunte el motivo y me mostró un screenshot que decía "Motivo: Comportamiento incompatible con las normas de la comunidad" Y el me dijo que no hizo nada mal, algún moderador me puede decir si es temporal? mi hermano tenia mas de 3000, y esta preocupado, ademas también tenia 11 dolares en cdkeys de steam en el inventario.

jvllyan1 muy seguramente el baneo se daria basicamente por tener la misma IP, gamehag detectaria en este caso como si tuvieras multicuentas (la tuya y la de tu hermano), algo que esta extrictamente prohibido, pero bueno algo que en cierta manera no es asi ya que es la cuenta de tu hermano y no una doble tuya, pero lastimosamente la pagina lo toma asi; el baneo se daria ahora porque seguramente tu hermano intentaria reclamar algun premio y al hacerlo la pagina reviso cada gema y la actividad de la cuenta de tu hermano con ips y todo ese rollo; por cierto a mi me paso el mismo problema con la cuenta de mi hermana y sabes cual fue la unica solucion, que mi hermana eliminace su cuenta y se olvidara por completo de la pagina, algo triste ya que esta es una de las pocas paginas que verdaderamente si cumple; espero que te sirva de algo mi comentario, sino que entre algun moderador y te de mas informacion, aunque creo que ese tipo de informacion te la daria mas exacta alguien de soporte o preguntale a misty, pero desde la cuenta de tu hermano si puede acceder, saludos.



KillerZYT Gracias por responder amigo, mi hermano a estado hablando con misty todo el Dia pero siempre le responde lo mismo, dice "Le aseguro que no prohibimos a ningún usuario de nuestro sitio sin una buena razón. Este tipo de castigo sólo es posible si hay pruebas irrefutables de que se han infringido las normas o de que se han hecho trampas" pero en ingles y no se puede hacer nada, me pregunto si los moderadores tienen el poder para desbanear?, lo cual dudo. Ojala un moderador se pase aqui y me de mas detalles.

KillerZYT Los soportes de gamehag no responden parece que es como un mensaje programado para que lo diga siempre.

jvllyan1 los moderadores no tienen la capacidad de desbanear a nadie, eso es solo tarea de los soportes de la pagina; y en cuanto a los soportes tendras que buscarlos, solo mira que en su perfil diga soporte y solo agregalos.



jvllyan1 mira aqui encontre alguien de soporte:

KillerZYT Ok, muchas gracias amigos por responder y ayudarme :thumbsup:

jvllyan1 KillerZYT, fue con mucho gusto poder ayudar a alguien, pero estate atento por si algun moderador te responde y tal vez pueda ayudar mas de lo poquito que te he ayudado :)



andy_subero Tambien puedes comunicarte con los soportes o el equipo de gamehag madiante correo electronico. :)



Lo mas seguro te haran que borres la otra cuenta, por la razon de la misma IP.

IIICabazorroIII la moraleja de todo esto es, no dejar al hermano bien sea real o imaginario hacer articulos desde un mismo ordenador

medicenleo7 como dijeron por alli lo mas seguro que lo banearon por cuestiones de IP



KillerZYT Ya recorde que mi cuenta la cree en otro ordenador y en otra conexion de internet asi que puede ser que no sea la ip.

Ikkimura Buenas, he estado leyendo el hilo y lo más probable es que ese baneo se deba a uno de estos dos motivos:



1. Como ya te han dicho, aunque la cuenta haya sido creada en otro ordenador con una IP diferente si después ha usado el mismo que tú para conectarse Gamehag considera que se están utilizando las dos cuentas por el mismo usuario y banea todas las cuentas menos una, que en este caso es la tuya la que se ha salvado.

2. Si nunca se ha conectado desde ese mismo ordenador (o casa por si comparte la IP del router) puede que se haya conectado desde alguna red wifi abierta como en una cafetería, biblioteca o universidad. En ese caso puede que la conexión pasara a través de un VPN, aunque él no lo sepa, y lo han podido banear porque el uso de VPNs está estrictamente prohibido y es motivo de ban inmediato e irreversible... y no es el primer caso que veo por aquí de cuentas baneadas por conectarse desde la facultad.



En cualquier caso los moderadores no podemos darte mucha más información ni desbanear una cuenta puesto que nuestro ámbito de acción se limita al foro y a los artículos y no tenemos acceso a otras cuentas así que si Misty no te da más información (o alguien del soporte) nosotros no te vamos a poder dar mucha más, lo siento.

jugador7861 me ayudaron mucho en esos comentarios pero de que manera te banean vomo empieza como sucede que hacen primero???????

Ikkimura @9zRekt:

Es posible que lo hayan baneado por tener dos cuentas. Es algo que ya he puesto en muchas ocasiones aquí, usar dos cuentas está prohibido en Gamehag.



Ahora tú me dirás que él solo tenía una y yo te responderé que si tanto tú como tu hermano os conectáis desde la misma casa u ordenador el sistema no puede distinguir si sois dos usuarios diferentes o la misma persona usando dos cuentas por lo que banea todas las cuentas menos una.



Puedes preguntarle a Misty si ese es el problema y si es así que le devuelvan la cuenta a tu hermano (que tenía más gemas que tú) y que si deben banear una cuenta que sea la tuya.



De todas maneras no sé si será eso o no, sólo te lo puede decir un administrador, pero por echarle un vistazo: ¿cuál es la cuenta de tu hermano? que no lo has puesto.

IIICabazorroIII Ha nadie le consta que uno tenga un hermano de igual modo registrado en gamehag por lo tanto si fuera yo un admin diria claro es manera rapida de sacar gemas asi cualquiera tienee 10 hermanos y eso le paso a un amigo que incluso me dijo que la web no sirve, y no es que no sirva sino que no debes explotar o abusar



POR ESO DIJE ARRIBA



"no dejar al hermano bien sea real o imaginario hacer articulos desde un mismo ordenador"



no es que sea por malo que lo dije, es la realidad yo podria tener 30 hermanos y decir que vengo de un orfanato pero solo usamos un computador (quien se lo cree?)

si minimo tienes un hermano y quieres proteger tu cuenta evita hascer articulos o comentarios en foro usando la misma direccion ip



el compu del colegio no o la biblioteca para hacer tareas no te quitara mas de 10 minutos en entrar a la web



a la final si eres un nene matas el tiempo en 2 cosas haces la tarea en el cole o biblioteca y tienes tu mometo de tus 5 mensajes en gamehag mas facil imposible



despues la pc de tu hermano para los juegos mas nada



de igual modo como dice " IKKIMURA " preguntale a Mystic a ver que te soluciona



a todos los demas que tienen 10 hermanos tambien aprovechen el momento





terwilf_ahn Siendo una pagina de juegos es algo irónico que no pueda haber un "segundo player", por ejemplo en mi casa aunque no tengo 30 hermanos, ya solo con los tres que tengo y nuestros amigos superamos ampliamente esa cuota.



Osea a diferencia de los amigos imaginarios creo yo, los "humanos" tenemos más de un método de comprobar identidad, lo peor es que si están cuidando sus intereses lo están haciendo mal, ya que se pierden millones de usuarios que la publicidad boca a boca les podrían dar.



No sé, creo que exageré poniendo todo entre comillas, quiero decir, es una pena ':D

LaNorgue72 Esto va en contra de las normas? No es que yo aya hecho algo malo ni que lo aya intentado es que solo me puse a razonar y me dije a mi mismo.

¿Si a alguien le banean su ip por cualquier motivo que vaya en contra de las normas de una pagina como esta, porque no contactar con el servicio de internet que usas y pedirles que te cambien la ip?

Ya que Gamehag u otras paginas no tienen acceso a tu ip privada por lo cual solo necesitas cambiar tu ip publica y listo.

Gamehag no deberia banearte más, ya que, ya no registra la ip usada posteriormente que ha sido baneada por motivos en contra de las normativas. Lo que nos deja con la respuesta de que cambiar la ip de tu servicio de internet hace que Gamehag no te banee por registrar una ip baneada.

GamerCaph A mi hermano le banearon su cuenta luego de conseguir como 65000 , despues de 1 mes que no gasto sus gemas al final decidio sacarse 2 skins de csgo, uno que costaba como 15$ y otro de 102$ solo le llego el de 15$ y la de 100$+ le rechazaron el premio y de lo que cosataba 57000 solo le devolvieron como 12000ga y hablo con el soporte eso fue antes del baneo y pregunto y al siguiente dia respondio el soporte deciendole que hiban a verificar eso y la siguiente respuesta fue que si fue un error pero que no podian hacer nada por su baneo, y pregunto denuevo y a los 5 minutos le banearon su cuenta por cuenta multiple aunque solo sea su unica cuenta que tenia, creo que es injusto que consiga todo eso para nada y encima yo le recomende la pagina porque es muy buena pero, el motivo fue por cuentas multiples aunque nunca uso mi laptop o mi celular para ingresar somos de diferente lugares pero el dia que lo fui a visitar y me conecte a el wifi le banearon la cuenta al siguiente dia, me parece feo que el soporte no le quiera dar mas informacion, ya que te dan una opcion la cual es si no estas de acuerdo hablar con el soporte y les comento el problema y le dijieron que no le ayudarian mas porque no pueden hacer nada, yo creo que esto no deberia ser asi y deberia cambiar ya que es muy injusto pasar mucho tiempo en esto para perderlo todo.