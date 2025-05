Mejores Mods | WWF No Mercy

En este articulo hableremos de los modders y lo que crean para este juego lanzado en Nintendo 64 en el año 2000. Ya hablamos del juego en mi anterior articulo pero ahora hablaremos de sus modificaciones creada por la comunidad

tiene casi 20 años pero a pesar de lo antiguo que es todavia hay gente activa en este juego, gracias a emuladores de PC o Android y IOS todavía hay gente activa que le gusta hacer modificaciones con el contenido actual de la WWE y otras empresas independientes de la lucha libre profesional. Hoy mostrare los mejores mods (a mi opinión). Estos mods lo pueden encontrar en internet, no podre poner links de descarga pero tratare de que la mayoría de mods tengan link disponible para que ustedes lo busquen. AVISO: Los mods están colocados en orden aleatorio. Empezemos. Disfruten

WWF LEGENDS

Hablemos de uno de los más reconocidos por la comunidad de No Mercy,este es uno de los mejores ya que modifica el juego con luchadores y movimientos que pasaron antes de la salida de No Mercy con luchadores antiguos y grandes en esta industria como lo son Hulk Hogan, Andre the Giant, Randy Savage y más. Lo bueno del mod es que modifica una gran parte del juego (menu, musica, luchadores, movimientos). Es un mod que fue adaptado para emularlo también en Celulares (Android). La textura no esta basada en AKI es decir que estan en HD: WWF Legends TeamPC, Android

WCW Feel The Bang







De los mejores mods, porque trae luchadores de otra empresa externa a WWE y además contiene opciones que en el juego normal no se ven. Con un total de 65 luchadores y un nuevo modo para desbloquear luchadores la cual muy pocas veces se vio antes. 30 arenas diferentes donde jugar, en el WWF No Mercy normal se podían tan sólo elegir menos de 15. Con música personal de cada luchador y movimientos de ellos. Este mod fue lanzado este año y yo lo estoy disfrutando al máximo con los luchadores de WCW. Luchadores como Sting, Goldberg, Bret Hart y mas se incluyen en este gran mod







Autor/es :



Compatible en: PC



WWE Forever







Este mod es diferente a los demás ya que es una modificación sobre la WWE. Trae luchadores actuales como AJ Styles, Seth Rollins, Samoa Joe y muchos mas. Con una gran variedad de arenas donde luchar de los diferentes PPV o Eventos que se realizan en la empresa. Movimientos reales de luchadores y con música. Además trae un DLC que agrega luchadores que no están incluidos en el roster principal. Lo bueno del mod es que también lo adaptaron para android y se emula a la perfección en celulares. No esta basado en AKI es decir viene con texturas en HD. El creador de este mod es Español y decidió hacer una traducción completa de No Mercy al español, cosa que nunca antes se vio en la comunidad de No Mercy. Es un gran mod si te gusta y vez la empresa WWE actualmente.







Autor/es : SKY



Compatible en: PC, Android



Hay muchos mas mods de este juego pero les traje solo 3, si quieren una segunda parte solo diganlo y traeré muchos mods, acuerdense que estos mods lo encontraran por internet solo busquenlo por su nombre y el autor y ya saldrá. Muchas gracias por su atencion y nos vemos en la proxima