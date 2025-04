World of Warcraft Classic (Analisis)

World of Warcraft Classic es una opción de servidor para el MMORPG World of Warcraft. Junto con la versión principal del juego, Classic recrea el juego en el estado en que estaba antes del lanzamiento de la primera expansión, The Burning Crusade.

World of Warcraft Classic trajo el 2004 de regreso con una explosión la semana pasada, cuando los jugadores inundaron los servidores para jugar el original World of Warcraft con sabor a vainilla, creando colas de decenas de miles de jugadores y dejando el juego moderno como una ciudad fantasma comparativa.

Lo que encontraron fue, al igual que las colas, una experiencia de lanzamiento de World of Warcraft casi auténtica. Esta es una recreación, por supuesto, no es real. El motor de conducción Classic se basa en el juego moderno, no en el original de 2004, con los gráficos de vainilla y los sistemas de juego atornillados en la parte superior. Se ve y juega como esa versión de lanzamiento del juego, pero debería funcionar significativamente mejor.

Los jugadores a menudo evitaban activamente el saqueo de todo lo que mataron cuando el juego se lanzó en 2004, debido a la cantidad de tiempo que tendrían que pasar deslizándose por el suelo en la posición de saqueo mientras el juego luchaba por mantenerse al día con sus jugadores. Las áreas más rezagadas en Classic siguen siendo más o menos jugables, incluso con miles de jugadores. Puede haber una demora antes de que un elemento se transfiera a sus bolsas o que un donante de misiones expulse sus líneas, pero el juego ha sido jugable a pesar de las multitudes tempranas... una vez que haya logrado entrar, por supuesto.

El juego actualmente es francamente suave después de 15 niveles más o menos, a pesar de las multitudes y los reinicios ocasionales de la capa.

Está funcionando según lo previsto, lo cual es una gran noticia para los fanáticos, pero ¿valen la pena las intenciones de Blizzard con este lanzamiento en 2019? ¿Y los jugadores seguirán con el juego una vez que desaparezca el golpe inicial de nostalgia?

El mundo original de Warcraft, mucho más tarde.

Lo más importante que decir sobre World of Warcraft Classic es que el arte, el texto de búsqueda y los NPC son exactamente los mismos que recuerdo del lanzamiento original, las verrugas y todo. Incluso los errores originales se han conservado. Todo funciona mejor, lo cual es una mejora bienvenida, pero el juego en sí es lo más parecido posible al original. He estado jugando World of Warcraft durante 15 años y temía que el juego original fuera demasiado fácil. Pero lo contrario es cierto; Me ha sorprendido gratamente la dificultad de Classic.

Los sistemas de juego son a la vez más simples que en World of Warcraft moderno: hay menos de qué preocuparse durante las batallas, como interrupciones, purgas / disipaciones o movimientos para evitar habilidades en el juego original, y más complejos cuando se trata de elegir prendas.

Matar cosas es francamente difícil al principio, que es exactamente como lo recuerdo. Los monstruos golpean más fuerte, para empezar, y no escalan, por lo que con frecuencia te superan. El índice de aciertos está de vuelta, y hace una diferencia significativa en si puedes conectarte con tu objetivo. Tu personaje, en general, será mucho más fácil de matar de lo que estás acostumbrado en el juego moderno. La primera versión de World of Warcraft fue difícil, y lo sigue siendo hoy, incluso si sabes qué esperar.

Otros jugadores en el chat a menudo se jactan de las muchas formas en que este recuerdo de World of Warcraft es diferente de la versión moderna de WoW, que generalmente se alinea con Classic. Todo es exactamente lo que era, dicen, y así les gusta. Pero, sinceramente, un elemento ha cambiado dramáticamente: los propios jugadores.

¡Ahora con adultos!

Muchos de estos jugadores eran niños, relativamente hablando, en 2004. Ahora, muchos de ellos tienen hijos propios. Cuando las áreas se llenaron demasiado en algunos servidores WoW Classic para que los jugadores obtuvieran las muertes que necesitaban para las misiones de esta semana, literalmente hicieron cola en el juego, formando una línea para que cada persona pudiera obtener los monstruos que necesitaban por turno. Tenía la sensación de que renunciar a un poco de libertad para que todos pudieran pasar un buen rato era lo correcto.

Esa es una conducta adulta, que busca crear orden a partir del caos, y que no se veía en ninguna parte hace 15 años. Todos éramos más jóvenes entonces, el juego era nuevo y, bueno, si tu cazador podía golpear un objetivo más rápido que mi sacerdote, generalmente lo entendías, y es una lástima para mí.

Hay varias razones por las cuales ese es el caso, y explican todas las cosas buenas de WoW Classic. Las personas saben que están en un solo servidor con las mismas personas, y si planean jugar a largo plazo, la reputación realmente tiene valor. Pero lo más probable es que brinden ayuda porque necesitan ayuda, porque los monstruos que matan a otras personas también son los que los matan, y la dificultad compartida genera cierta empatía por su prójimo u orco.

¿Cómo debería Classic afectar al Warcraft moderno?

Me encanta el WoW moderno, principalmente, y sigo jugando 15 años después con una intensidad que deja perplejos a mi familia y amigos. Pero todas sus comodidades, y hay muchas, incluidos los objetivos de búsqueda fácilmente individualizables, grupos de búsqueda instantánea de mazmorras y misiones, monturas voladoras que lo llevan sobre enemigos difíciles y el saqueo con un clic de todo lo que está a su alrededor. Hasta una mayor autosuficiencia para el jugador individual, lo que reduce la necesidad de socializar.

No me agrupo para la mayoría de las misiones en el WoW moderno porque no necesito hacerlo. Si lo hago, me uno a una fiesta usando LFG, hago lo que sea requerido por la búsqueda y me voy con un rápido "gracias", que es probablemente el único diálogo que ve mi grupo. Claro, pertenezco a un gremio, hacemos incursiones e incluso tengo amigos del mundo real para jugar. Pero la experiencia de momento a momento puede ser solitaria, y el juego funciona bien para jugadores sin tales grupos sociales.

Pero Classic es un juego que se basa en las conexiones sociales, y casi te obliga a encontrarlas y nutrirlas. Es algo raro en los juegos en línea en estos días, pero es una filosofía de diseño bienvenida en un momento en que muchos otros entretenimientos electrónicos se centran en la facilidad de uso y permiten el aislamiento continuo. Reunir a las personas es un objetivo digno en 2019, y el diseño clásico de los MMO es una forma efectiva de hacerlo. ¿Pero es esto lo que los jugadores realmente quieren?

Puede que Classic no sea un éxito a largo plazo, pero puede que no importe.

La pregunta que determinará la longevidad de WoW Classic es si tenemos tiempo para que sea así. Todas las comodidades del juego moderno están diseñadas, en parte, para satisfacer las necesidades de los jugadores que quieren sentir que todavía están moliendo equipos de resistencia y atacando Molten Core durante siete horas a la vez, pero en realidad tienen tres horas como máximo entre acostar a sus hijos e irse a dormir antes del siguiente día laboral. El diseño moderno de World of Warcraft evolucionó de esa manera por una razón, y fue en gran parte en respuesta a la forma en que tantos jugadores necesitan jugar para mantenerse involucrados con la comunidad.

En el WoW de hoy, nadie tiene que interactuar o ayudar a otro jugador si no lo desean. Está diseñado para que el mayor grupo de jugadores posible pueda jugar con la menor cantidad de problemas posible. Esta no es una gran decisión que Blizzard tomó en algún momento; Fue una evolución natural del juego que se basó en los comentarios y el comportamiento de los jugadores. Si a los jugadores no les gusta en qué se ha convertido el WoW moderno, también tienen que admitir que probablemente son parte de la razón por la que resultó de esta manera. Poder jugar solo fue, y es, una gran parte de ese cambio.

De alguna manera, esto es como volver a una relación que finalmente fracasó. En los primeros días, es fácil recordar los buenos momentos, pero el resultado probablemente será el mismo que originalmente, con el tiempo suficiente. O los jugadores van a abandonar, o Blizzard ajustará el juego para seguir jugando.

Pero Blizzard no puede ajustar esto, ¿verdad? O de lo contrario, ¿cuál es el punto?

El director del juego de World of Warcraft, Ion Hazzikostas, me dijo antes del lanzamiento que esperaba que el número total de usuarios activos en reinos con 30,000 o más jugadores se redujera a una sola "capa" de unos pocos miles antes de que la fase 2 incluso se lance en unas pocas semanas. Claramente, Blizzard apostó a que, para muchos, la nostalgia y la voluntad de dedicar el tiempo extenso que lleva progresar en el juego perderían su brillo con bastante rapidez.

Si el Classic sigue siendo interesante para los jugadores puede ser irrelevante; le ha dado a Blizzard un impulso al interés general en World of Warcraft que será útil de cualquier manera.

Incluso si Classic se reduce drásticamente, la abrumadora respuesta en el lanzamiento debería comunicar dos puntos importantes a los diseñadores del juego moderno: World of Warcraft ha jugado un papel muy importante en la vida de las personas durante 15 años, creando el tipo de nostalgia que generalmente se limita a las guaridas de la ciudad natal de la infancia. Y a los jugadores realmente les gusta un World of Warcraft que es lo suficientemente difícil como para que el progreso se sienta gratificante cuando está hecho, y que obliga a las personas a su alrededor a acercarse, agruparse y ser civilizados. Ambas lecciones podrían encontrar un hogar, de alguna forma, en las decisiones tomadas sobre la dirección del juego moderno.