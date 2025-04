Introducción

Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo artículo referente a un personaje muy carismático, divertido y muy famoso en el mundo del cine en la década de los 80, el día de hoy les vengo a comentar sobre un juego un poco viejo que tiene como protagonista al muy conocido aventurero llamado nada más y nada menos que Indiana Jones. ¿No lo conocen? Bueno para aquellos que no, se podría decir que este es el Nathan Drake de los Años 1980.

Indiana Jones y la Tumba del Emperador es el nombre del videojuego el cual vengo a comentarle a continuación, este título fue lanzado por LucasArts en el año 2003 para las Consolas PS2, Xbox y Windows, esta conocida compañía fue también creadora de varios juegos de Lego del mismo personaje así como también de otras entregas del mismo, el presente título corresponde al género de Acción y Aventura en tercera persona, haciendo similitudes a los juegos de la saga Tomb Raider lo cual a mi consideración si tienen un parecido en cuanto a la jugabilidad.



Aquí les muestro una foto del cover oficial del Juego de PS2.







¿En Que se Basa el Juego?

Primero que nada les voy resumir en que se trata la trama del presente juego ya que es muy larga y se divide en demasiados capítulos lo cual la hace muy interesante mientras se va avanzando durante el juego, ahora bien el videojuego se basa en nuestro aventurero e arqueólogo Henry Jones Jr, que como de costumbre está en busca de un ídolo en las junglas de Asia, pero este es interceptado por el villano principal llamado Von Beck (Unos de los enemigo principales de Indy) el cual es un oficial nazi que busca también elementos valiosos de arqueología por todo el mundo, pero este es empujado al rio donde un gigantesco cocodrilo lo hunde hacia el fondo de este haciendo creer que había muerto.







Pero la trama principal se enfoca en que unos agentes chinos le encargan a Indiana investigar, buscar y hallar todos los fragmentos del espejo de los Sueños para así poder lograr ingresar a la tumba del Emperador y encontrar otro objeto muy valioso capaz de controlar la mente de los Humanos, Indy a pesar de no ser especialista en arqueología china acepta y es aquí en donde se inicia un mar gigante de aventuras, misterios, acción y viajes por gran parte del planeta para lograr encontrar dichos fragmentos y hallar la tumba del emperador, pero no obstante siempre habrán enemigos como Von beck que en este caso será quien lo perseguirá durante todo el trascurso de la Historia, pero por otro lado también se consigue a un amigo chino llamado Wu Han el cual será el acompañante y ayudante de Indy en este increíble y largo viaje de aventuras.

Nota: La trama consta con más de 20 capítulos, por lo que como dije antes es súper largo el juego.







Aspecto Resaltante: Jugabilidad

Este es el plato fuerte de esta entrega ya que enmarca perfectamente la recreación de las aventuras que atraviesa Indiana Jones. Si bien este título tiene un muy parecido estilo de juego al de Tomb Raider no le quita méritos a los de LucasArts ya que Indy es un personaje que siempre está en constante movimiento en sus aventuras. Este videojuego no falla para nada en los movimientos del personaje, por lo cual podremos escalar, saltar, nadar, esquivar objetos, tomar objetos e incluso usar el látigo para realizar muchas maniobras hasta para pelear. En cuanto al temas de las peleas está muy bien pulido el juego, en ellas se podrán realizar combos de golpes validos así como también sucios, en donde podremos tomar a un enemigo y lanzarlo o empujarlo hacia un precipicio, también se puede combatir con las armas u otros objetos que vayamos encontrando en los diferentes mapas, es por eso que toda esta combinación hace que el juego sea un poco más realista y dinámico a la hora de pelear.







Por otro lado quiero destacar en lo jugable es como los creadores se las ingeniaron para colocar misiones que son extremadamente difíciles, tal y como deben ser porque Indy en todas sus aventuras nunca se las ve tan fácil, incluso hay jefes en los cuales debes ser muy ágil en los movimientos para lograr defenderte y vencerlos, por ejemplo me encanta una misión en la cual el jefe es un Cocodrilo súper inmenso, de hecho es uno de los primeros, en donde la jugabilidad destaca ya que no debes pelear con el sino más bien tratar de esquivarlo y lograr escapar de él, aquí es donde destaco lo mucho que se disfruta el tener un buen control del personaje para poder aprobar estos retos.







Aspecto Negativo: Gráficos

Ya que hable maravillas de la jugabilidad, ahora pasemos a lo difícil de mencionar lo cual es negativo tanto para mí como para muchos críticos sobre esta entrega. Si bien los gráficos son detalles los cuales yo los dejo pasar de vez en cuando, esta vez no lo he podido evitar y es que es un poco decepcionante ver más que todo los detalles del protagonista los cuales no son los mejores, en si el personaje es muy poco parecido a Harrison Ford, además no solo eso, sino que también el ambiente del juego tampoco es ideal, esto puesto a que las sombras no se logran ver muy bien a simple vista y algunos que otros objetos de los mapas no se detallan de la mejor manera a exceptuar de los cocodrilos que fue una de las pocas cosas positivas en gráficos que vi en el juego.. Para mí el juego tiene aún aspectos gráficos de la Primera PlayStation lo cual es un punto en contra para aquellos que les gusta que todo se vea muy bien pulcro en cuanto a Graficas se refiere.







Curiosidad y Banda Sonora

Por ultimo quiero comentarles sobre una pequeña curiosidad que logre notar en el juego y es que este tiene que ver o mejor dicho esta enlazado con la película de Indiana Jones y el templo de La perdición ya que todo lo relatado en este videojuego sucedió antes de la Segunda película de Indy, de esto nos damos cuenta al ver una escena al final de la trama en donde Indiana junto con su compañero chino Wu Han deben ir a entregar los restos de un ídolo a otros chinos en un Bar llamado Obi Wan que es donde da lugar el inicio de la Película ya antes dicha. Por otro lado la Banda Sonora es exquisita ya que están todos los ritmos sonoros de las películas lo cual hace que nos engranemos más en el videojuego y nos sintamos como verdaderos aventureros.







Conclusión

Este videojuego a pesar de tener muchas falencias en gráficas, sin duda es uno de los mejores del género de Aventuras que he jugado junto con Uncharted y Tomb Raider, esto debido a que tiene todo lo que un buen juego de este estilo debería tener. Es muy recomendado para los fanáticos de estos tipos de juegos y también para los amantes de este icónico personaje del mundo del cine. Sin nada más que decir me despido espero que hayan disfrutado de mi artículo y espero volver lo más pronto posible con otra entrega de Indiana Jones del cual también me gustaría comentarles.