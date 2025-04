Getting Over It, un juego que juega contigo

Getting Over It with Bennett Foddy es un videojuego lanzado el 6 de octubre de 2017 como parte de un Humble Monthly.



Este artículo no va a ser una review sobre la jugabilidad o gráficos, si no una reflexión hacia lo que el autor nos plantea y como se burla de nosotros en cada oportunidad que puede.

El juego tiene como premisa hacer perder la cordura a las personas, también a un hombre con la mitad del cuerpo en una olla y un martillo como único medio de transporte escalando una montaña llena de elementos reciclados, la mayoría de estos están puestos para que el jugador vuelva al principio o pierda mucho progreso.Lo más curioso del juego es la relación, jugador-desarrollador, este nos va a "apoyar" mientras avanzamos, claro, esto de una forma completamente desinteresada ya que lo único que quiere es prolongar nuestro sufrimiento, lo cual hace muy bien ya que nos va a ir frustrando poco a poco para que cada vez lo soportemos más y más, y ahí, cuando ya no quieras dejar el juego, es cuando nos va a hacer empezar de cero.El mismo nos va a ir hablando a lo largo de nuestro recorrido (mayormente cuando perdemos progreso), hasta llegar a un punto que él ni siquiera se molesta en hablarnos, citando frases célebres en relación al fracaso, las cuales no nos ayudan en nada, ya que si perdiste progreso en este juego lo más probable es que estés más ocupado viendo a la pantalla llorando internamente a que te pongas a leer lo que el autor preparo con todo el amor del mundo para ti."Empezar de nuevo es más difícil que empezar de cero"Queda claro que al desarrollador le encanta burlarse de ti, como en partes donde si te cuelgas de determinado lugar vuelves al principio, o al final del juego, donde si no te tiras en una dirección determinada (la cual es imposible saber con exactitud) pierdes progreso o, por supuesto, al principio. Una en particular, es de forma indirecta, lo cual logra únicamente diciendo la definición que él tiene con respecto a la basura, asegurando que un contenido accesible para todos es un contenido descartado, lo cual nos recuerda que el mapa de este juego está compuesto enteramente por contenido reciclado, es decir, que tu estas consumiendo basura y pagando por ella (si es que compraste el juego).Getting Over It en español significa "superarlo", obviamente refiriéndose a la dificultad del juego y tu capacidad para soportar el perder todo tu progreso, sin embargo, ¿superar este juego es seguir adelante y terminar el juego a pesar de haber perdido progreso?, o ¿superar el juego requiere perder tu progreso y desinstalarlo, dejando que esto no te afecte a nivel emocional?, al fin y al cabo, todo el sufrimiento que pasas en el juego, todo el progreso que pierdes, a pesar de que pudiste haber parado en cualquier momento, ¿es culpa del desarrollador que creo los métodos para hacerte sufrir, o tu que accediste a ellos?A pesar de esto, ¿es un juego recomendable o no?, claro que si fuera gratis lo recomendaría enormemente al ser una gran reflexión sobre el fracaso, pero si tienes el dinero suficiente y después de todo lo dicho quieres jugarlo, no hay razón para estar en contra, Getting Over It es un juego difícil y frustrante, pero está hecho con dedicación por parte del autor, logrando que cada momento, cada dialogo, cada caída se vuelva un encuentro personal con el desarrollador del juego.Gracias por leer