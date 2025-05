[TOP 10] Mis juegos favoritos de Roblox

Hola,en este articulo quiero explicaros los juegos que son para mi los mejores de Roblox,este es mi primer articulo y espero os guste ^_^



Como dije voy a deciros mi top 10 de mis juegos favoritos de Roblox también el porqué me gustan y sus cosas buenas y malas,empiezo!! :





1 - Epic Minigames







Llevo mucho tiempo jugando a este juego y nunca me canso sin duda para mi el mejor ya que tiene muchos minijuegos y cada cierto tiempo ponen nuevos y se amplia la variedad muy recomendado es divertidísimo!!



2 - Ripull Minigames







Es el primer juego que jugué en 2016 cuando me hice la cuenta y me gustó mucho aunque ahora esta muchísimo mejor ya que es más fácil subir de nivel y de poder abrir cajas o comprar objetos,al igual que Epic Minigames es de minijuegos solo que aquí se puede elegir por votaciones a que minijuego jugar en cada ronda, y tiene muchos menos minijuegos,pero igual es divertido.



3 - Zombie Attack







Antes de que existiera este juego jugaba a Zombie Rush pero este para mi es mucho mejor es más dinámico es decir cuando te matan no tienes que esperar a que termine la partida solo espera que los que están jugando maten un determinado número de zombies para pasar a la siguiente horda entonces vuelves a entrar,además que puedes cambiar de arma/espada cuando superas una horda en Zombie Rush no,también aquí tienes mascotas que te sirven para ayudarte unas atacando a los zombies otras ayudándote a recuperar salud etc... también tienes misiones para conseguir dinero y poder comprar armas o mascotas.



4 - Restaurant Tycoon







Me gusta mucho los juegos tranquilos y de crear cosas y este es uno de los pocos Tycoon de Roblox que me gusta,es un juego aburrido para los jugadores que les gusta la acción como dije es tranquilo pero si no te gusta la acción o te gusta crear casas o decorar etc... te gustará.



5 - Theme Park Tycoon 2







Es parecido al anterior solo que en vez de restaurantes es de crear un parque de atracciones.



6 - Prison Life







Ahora casi todo el mundo esta con Jailbreak juego que odio especialmente después de frustrarme tanto y no poder conseguir la llave del evento por lo bugeado que está entre otras cosas, este para mí es mejor lo dicho no está tan bugueado ni tiene lag,es un juego divertido donde puedes elegir entre ser prisionero o policía, si eres prisionero tienes que buscar la forma de escapar de la cárcel ya sea robándole la llave al policía o escapándote por algunas zonas ocultas,si escapas te conviertes en delincuente y en eso es cierto que en Jailbreak los delincuentes pueden robar en el banco,joyería etc... pero aquí no y pierde en este aspecto a Jailbreak si eres policía evidentemente tienes que evitar que se escapen los presos y detener a los delincuentes, yo siempre hago de policía me gusta más no se porqué XD espero que actualicen este juego lo necesita.



7 - Catalog Clicker!







Antes me gustaba mucho Case clicker pero el creador estropeó el juego por querer conseguir más Robux y cada vez más y más hasta que ha conseguido que sea dificilísimo conseguir casebux, así que busqué otro clicker y encontré este y me gustó porque a diferencia del otro los personajes son muchísimo más graciosos puedes ponerte una supercabezota y tiene objetos muy tiernos y divertidos lo único malo que le veo es que no tiene tienda para vender los ítems por lo demás es parecido al Case clicker clásico, por cierto tengo el badge de conocer al creador ya que coincidí una vez con él.

Para quién no conozca este juego trata de conseguir dinero haciendo click en algún sitio donde indique el juego e ir recolectando dinero para abrir cajas,hay cajas más caras y otras más baratas en las baratas encontrarás objetos menos valiosos el objetivo del juego es ser el más rico teniendo objetos valiosos también puedes intercambiar objetos con otros jugadores.



8 - Silent Assassin







Juego muy nuevo y de los creadores de Epic Mnigames he tenido la suerte de coincidir en un server con los 2 creadores cuando empezó el sistema de Trade hub,me daba pena el creador de mapas (el que tiene máscara de esqueleto) porque donde iba todos corrían detrás persiguiéndolo hasta que se cansó y se fue XD

Este juego consiste en proteger al objetivo del asesino y evitar que lo mate, hay rondas donde tú eres el asesino o bien el objetivo si compras habilidades en la tienda es mucho más fácil puedes abrir también cofres para cambiar las texturas a las armas/cuchillo la verdad me gustaba más antes de poner las rondas de haber quién mata más y todos contra todos no me gustan en general los pvp, en este juego me gusta ser más la guardiana pero también si eres asesin@ puedes estudiar un poco los mapas y ver donde hay pasadizos ocultos etc...



9 - Hexaria





Otro juego nuevo creado a finales de 2017 es un MMORPG donde tienes que usar cartas y estrategias para ganar a los malos del juego y subir de nivel,puedes crearte tu baraja perzonalizada de cartas con cartas de ataque y otras de apoyo ya que en una batalla puede unirse más personas y ayudarte.



10 - Super Blocky Ball







Este juego no lo juega mucha gente pero a mí me gusta es de carreras en vez de ir en un vehículo vas dentro de una bola y tienes que recorrer un mapa e intentar llegar primero.





Y hasta aquí mi top, he dejado muchos juegos que también me gustan puede que no tanto como el juego de bolos por ejemplo pero solo entraban diez!! XD espero os guste este artículo y si sois nuevos en Roblox os sirva para elegir juegos,saludos!!