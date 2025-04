Un saludo a la comunidad, en esta ocasión presentándoles un juego de aventura, estrategia y supervivencia con un estilo de tercera persona llamado The Flame In The Flood. Donde deberemos ser cautelosos de todos los peligros que aguardan y sobrevivir al fin del mundo, en una simpática pero desafiante aventura, donde guiaremos a esta dulce niña en compañía de su mascota en búsqueda de un mejor lugar para habitar.

Luego de un cataclismo y varios días de lluvia donde todo se destruyó e inundo, encontramos a esta simpática niña, que, en compañía de su mascota, buscan un mejor lugar donde vivir, adentrándonos en una aventura de supervivencia en mundo inhóspito. Scout, toma a su mascota y una balsa y se aventura en un mundo devastado, un viaje que nos hará recorrer tierras desconocidas con reliquias puestas al descubierto por causa de los fenómenos naturales. En el cual, lucharemos por sobrevivir, obteniendo unos aspectos básicos que tendremos en cuenta como son; el hambre, el sueño, la temperatura y la sed de nuestro personaje, con esos cuatro elementos a tomar en cuenta, trataremos de seguir hacia adelante en el trayecto del juego. Al comenzar los viajes por este desbordado caudal de agua, el río crea corrientes fuertes con obstáculos en el camino, los cuales debemos evadir para no pasar apuros, así que, navegar por el río también implica tomar decisiones difíciles.









JUGABILIDAD.

The flame in the flood y su Mundo completamente devastado nos ofrece una jugabilidad particular, donde nos aventuramos en busca de una señal de radio y un mejor lugar donde vivir, atravesando varios desafíos, ya que debemos mantener conscientemente cuatro aspectos básicos de nuestro personaje, donde al iniciar se nos proveerá una balsa para el recorrido de este vasto mundo inundado por los sucesos naturales. Y nuestra misión será salir de este desolado hábitat y buscar una parte elevada para poder sobrevivir en un mejor lugar. Siendo un juego que no toma a la ligera el género supervivencia, es de gran importancia adentrarnos a explorar cada rincón de este desolado entorno, en busca de suministros útiles para el trayecto que nos espera en medio de esta abrumadora aventura, aunque el espacio de nuestro inventario es un poco limitado, tenemos la opción de usar la mochila de nuestra adorable mascota y así poder tener más utilidad de todos lo que vayamos encontrando en el entorno del juego.









Aunque su jugabilidad nos presenta dos modos de juego, modo sin fin y modo campaña limitada, el concepto de juego no tiene mucha diferencia. El Modo sin fin, nos hará descender río abajo, luchando el mayor tiempo posible para sobrevivir hasta que fracasemos en el intento. El Modo campaña limitada, nos ofrece la misma temática de juego, a diferencia que tendremos diez etapas distintas por recorrer y nos pondrá en una dura misión de encontrar la señal de radio que necesitamos para salir de este lugar. El juego ira variando según la división del caudal de río, el tiempo que implementemos en cada (isla) visitada será recompensado por diferentes suministros que nos será de gran ayuda para el trayecto del juego.





Aunque la mayoría de los habitantes han desaparecido, no es así en el entorno con los depredadores, habrá muchas zonas donde deberemos luchar para sobrevivir, sin embargo, para mantener el bienestar de Scout, debemos variar el modo entre explorar, dormir, comer luchar y mantener la hidratación de Scout a un nivel adecuado para no pasar apuros y mantener un equilibrio constante de nuestro personaje, suena más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, podremos ubicar lugares aptos y sin peligros para restablecer el descanso de nuestro personaje, ya sea algún edificio, autos abandonados o bien podremos encontrar uno que otro campamento con fogata incluida para no pasar frío y evitar que la temperatura de Scout disminuya.







En otro aspecto fundamental, necesitaremos posos de agua dulce para la adecuada hidratación de Scout, o bien fabricar filtros de agua y poder consumir agua no contaminada para que nuestro personaje no sufra ninguna enfermedad, como el problema de comida es demasiado evidente, no solo nosotros necesitamos alimentarnos para continuar con el viaje, sino que también habrá los desafiantes lobos que intentan hacerse con nosotros para frustrar nuestro objetivo. Para recolectar alimento, lo recomendable sería construir trampas de caza, ya que el factor hambre es el más complicado de mantener a flote.











MI OPINIÓN.

The Flame in the Flood es un precioso juego de supervivencia con mucho crafteo que se puede jugar en modo campaña, o bien jugarlo en modo infinito y hacer variedad. La música al estilo country es tremendamente buena y la ambientación del juego es muy acertada y concisa. El diseño y el aspecto del juego en tema gráfico es bastante bueno, y hace su función de mostrar un juego de aire desenfadado que contrasta con la dificultad que te encuentras mientras juegas, pero que no te esperas. No por ser dibujo tipo cartoon va a ser sencillo; vas a morir más veces que Crillin en Dragonball Z.

La planificación que sigas a la hora de emplear los recursos obtenidos, así como la decisión de tomar un rumbo u otro en la balsa determinará el éxito de la misión. Claro que, como en todo juego que ofrece cada vez una experiencia distinta, tendrás que vértelas con la diosa Fortuna. Es por esto, por lo que el transcurso de la historia puede tornarse estresante. Cuando crees que tienes encarrilado el destino del personaje, un encuentro fortuito te devuelve a la realidad apocalíptica. Recomendado 10/10, por trama, jugabilidad, estilo de juego y más.





Con esto me despido de ustedes, no olvide valorar y calificar adecuadamente cada trabajo realizado.

Un cordial saludo a todos y hasta la próxima.

