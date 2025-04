Muy buenas amigos de la comunidad de gamehag he vuelto nuevamente con un interesante artículo y aparentemente tiene muy jugabilidad en cuanto a los controles se refiere, estuve indagando un poco en la tienda de la Play Store donde he conseguido esta joyita llamada Stickman Legends : Guerrero de las sombras , si lo buscas podrás notar que existen dos versiones del juego una gratuita y la otra con forma de pago. Pero hoy nos enfocarémos en el gratuito el cual viene entrando en la clasificación del género "Plataformas" y su pequeña historia remonta donde tus objetivos serán erradicar a las criaturas sombras aumentar de nivel en tu luchardor ninja y desbloquear nuevas clases.



PD: Estas capturas fueron tomadas por mí persona para brindarle a ustédes la mejor resolución de imágenes posible y puedan disfrutar tanto del artículo como yo en estos momentos sin más nada que agregar a la introdución ¡Comencémos el artículo! :)

Antes de empezar debo admitir que cada una de las sagas de stickman son de mis favoritas por lo tanto es un honor traerles este juegazo a ustédes para quien aún no lo conozca, la historia de este juego se remonta hace mucho años atrás donde surgieron criaturas mágicas maliciosas y completamente oscuras tientan contra muchas vidas inocentes donde tu deber como luchador ninja será exterminar la mayoría de las amenazas para traer de regreso la paz a tu región usando una gran variedad de skills (habilidades) y probando nuevos campeones con diferentes estilos de luchas. Debo comentarles que este juego tiene un amplio contenido el cual se los iré resumiendo en algunas secciones de cada título, podrán conseguirlo de forma totalmente gratuita en la tienda de la Play Store ó mediante este enlace directo : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zitga.ninja.stickman.legends&hl=es_VE Al comenzar el juego notarémos unas pequeñas instrucciones acerca del pánel de movimientos y la utilidad que le podemos dar a cada ataque por lo tanto si eres nuevo no te preocupes que este tutorial es uno de los más sencillos, por otra parte empezarás con todas las skills desbloqueadas para probar a tu campeón ninja para probarlas y luego quedará a tu criterio si te gusta esa clase de lucha ó prefieres otro inclinación a poderes mágicos. Al principio te toparás con criaturas de sombra y se te irá indicando cada movimiento que deberás emplear para refrescar cada una de tus habilidades por lo tanto mi consejo es que elijas bien tu clase de luchador ninja al terminar dicho tutorial, así como muchas clases de combates estos guerreros portan armas de batalla cuerpo a cuerpo y también de lejano combate. Los luchadores de mágia deben ser jugados con astucia ya que dependes mucho de tu energía y en su mayoría son de combate lejano, debo recalcar que cada habilidad tiene un pequeño couldown ó en pocas palabras tiempo de recarga para volver a usar dicho hechizo ó ataque ¿interesante verdad?Como podrás notar en la imágen del título anterior se pueden apreciar cada una de las habilidades de tu campeón en la parte inferior derecha de tu pantalla, estas al ser usadas tienen un pequeño tiempo para volver a regenerarse para emplear su uso nuevamente por lo tanto los ataques que están ubicados al lado de la tecla saltar son los más críticos sin tomár en cuenta su pasiva como en éste claro ejemplo del espadachín que he elegido y mostraré en la siguiente imágen, existen clases que son más de "spam mágico" y normalmente puedes conseguirlos directamente en su tienda integrada pagando con dinero real, pero no te desanimes porque existen cláses de jugadores free que son igualmente fuertes y podrás subir de nivel tanto de campeón como a tus armas asesinas, por otro lado si eres caprichoso y te gustan los accesorios para tu luchador igual podrás adquirir estos tanto gratuitos como otras de forma de paga entre otros items. La moneda local de este juego es conocida como "Gemas rosas" funcionan para comprar el item de "Aguante" el cual te servirá para entrar en cada misiones de campaña, cada véz que entres en una campaña se te descontará -10 de aguante por cada hazaña, en estas hazañas podrás obtener el oro de las criaturas sombras para mejorar el nivel de tus armas y habilidades de luchador ninja, debo mencionar que de igual manera podrás encontrar piezas claves para forjar nuevas armas y vencer a jefes :)Seguramente muchos de ustédes se estarán preguntando si este juego se puede guardar para no perder todo su progreso, pues la respuesta es sí. Este juego se puede guardar mediante un serial especial ó mejor llamado ID de jugador el cual quedará registrado mediante google play juegos y marcará cada uno de tus logros dentro del mismo, a diferencia de otras sagas de stickman donde se ha desarrollado mucho contenido deben de tener este sistema de guardado de cuentas sí ó sí. Existen juegos como Stickman legends : Vs Zombies donde no contienen sistema de guardado de cuentas y esta es una de las peores bajas de un juego ya que no se guarda tu progreso de partida a menos que no elimines dicho juego de tu android nunca. Para correr este juego deberás almenos tener android 4.0 ICS en adelante con un mínimo de 512 de memoria ram y un gpu adreno 330 ó superior tomando en cuenta que tu procesador debe ser de 2 núcleos para una mejor fluidéz.Lo que hace más entretenido a este juego es que podrás probar tus habilidades en tiempo real con otros jugadores a nivel global y obtener ligas para demostrar quien tiene más poder en la arena, normalmente en los PvP encontrarás a personas con altos niveles ó hasta clases bastante rotas ya que los han obtenido de forma $, aunque no sé si considerarlo un pay to win ya que muchas cosas pueden cambiar dentro de la arena de combate y el emparejamiento no creo que sea del todo bueno. Existen misiones diarias donde te mandan a exterminar esqueltos voladores ó derrotar cierta cantidad de jefes para que a cambio recibas una recompensa en oro ó gemas rosas las cuales vendrían muy bien para tu bolsillo <3Este juego es agradable ya que no vivirás con el miedo de perder todo el progreso de tus partidas como en otras apps de la play store, tiene una linda tienda integrada donde puedes adquirir accesorios y armas de cualquier variedad pero mi única crítica como jugador es que el balance para el PvP no es del todo bueno por ende se recomienda tener mucha experiencia y tiempo dentro del juego para ser todo un veterano, este juego fué desarrollado por manos de la compañía de ZITGA STUDIOS y lo recomiendo abiertamente para que lo prueben. Para ir finalizando mi artículo me gustaría saber ¿que te pareció? puedes dejarme tu crítica constructica para seguir mejorando y todas estas serán bienvenidas, se despide con ustédes luchadores ninjas