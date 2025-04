The Coma:Recut gran adquisición en oferta!

Descripción del articulo:

En este articulo valorare el porque The Coma: Recut es una buena inversión en época de ofertas(Steam).

Me basaré en los siguientes aspectos:

*Jugabilidad(Me basaré en todas las propiedades de esta satisfacción, aprendizaje, efectividad, inmersión, motivación, emoción, y socialización)

*Arte y SoundTrack (Banda Sonora)

*Relación Calidad/Precio

Este articulo contiene spoilers irrelevantes en cuanto a la historia!

Cabe aclarar que este articulo es enteramente mi opinión personal hecho para divertirme(y para obtener gemas xdxddxd ndeah).

Breve Descripción del juego sobre el que se hablara en este articulo :The Coma:Recut es la versión remasterizada del juego The Coma: Cutting Class.En este te pones en el papel de Youngho, un estudiante don nadie en uno de los institutos mas viejos y estrictos de corea el "Instituto Sehwa".En el dia de un examen super importante te quedas dormido y tienes una horrible pesadilla. Al despertarte te das cuentade que llegas tarde y te das prisa, cuando llegas al instituto te encuentras con la sorpresa de que uno de tuscompañeros intento suicidarse, este incidente desencadenara muchos eventos desafortunados para ti dentro del Instituto Sehwa.Géneros: Aventura-Indie-Acción-Violencia-Terror-Ánime-2D-Novela Visual-Horror-Supervivencia-Terror Psicológico-Idiomas: Español España-Inglés-Francés-Japonés-Coreano-Etc*Jugabilidad-*Satisfacción (En cuanto a mecánicas, gráficos y historia):Sus mecánicas consisten en "misiones" y puzzles de dificultad que yo catalogaría como media, pero estos deben llevarse acabo bajo la presiónde una asesina que esta cazandote, aun así es fácil escabullirse y escapar de "La asesina" por lo que su dificultad final es Media Alta.Gran parte de estas misiones o puzzles consisten en buscar objetos en diferentes habitaciones a mi en particularme gusto este aspecto, ya que disfruto de investigar ademas esta muy bien complementado con un sistema de notas del cual hablo un poco mas abajo.6/10Sus gráficos de 2d no están nada mal, ya que mi pc tostadora no explota al correr el juego me gusta que se veacomo si estuviera jugando en un dibujo, pero ademas de eso al ser un juego indie estoy bastante conforme con lo decente que se ve.7/10Su historia es difícil hablar de esta sin muchos spoilers, pero los aspectos que me gustaron de esta fueron que no tiende a caer en clichés yque aunque pueda decirse que trata de un "Instituto embrujado" no es lo que parece, conlleva mucho mas trasfondo que eso.Algo a destacar es un sistema de notas que puedes encontrar en diferentes habitaciones esto es algo vistoen muchos juegos, pero este completa mucho la historia y no esta demás nombrarlo.También tiene varios finales que no cambian mucho entre si solo te dan mas datos sobre lo que ocurre despues.9/10*Aprendizaje(Facilidad para dominar mecánicas y controles)Es fácil dominar las mecánicas ya que tienes un pequeño tutorial mientras lo vas jugando, sin embargo muchas veces no es sencillo por ejemplo yo me confundi, ya que muchos controles y misiones no son literales ni fáciles de contemplar(Mas que nada los controles que no se pueden apreciar bien debido a que el tutorial no es lo suficientemente claro).Controles comunes W,A,S,D etc.8/10*Efectividad (Entretenimiento proporcionado por el juego)Es un juego muy entretenido en el que te puedes pasar muchas horas consiguiendosecretos, coleccionando notas y finales, lo único malo es que no tiene logros en steam eso realmente es malo :/.8/10*Inmersión (La capacidad del juego de sumergirte en su historia)Gracias a la banda sonora y a la historia enganchante (Mas que nada por las notas)te sientes comprometido a llegar al final, incluso muchas veces sientes gran tensión gracias a la banda sonora(Recomiendo mucho usar Auriculares o audífonos para una experiencia mejor).7/10*Motivación (La capacidad del juego de mantenerte perseverante y no rendirte)Debo decir que no se requiere mucho esfuerzo lograr pasar el juego, pero si conseguir los diferentes finales y esahí cuando el juego acumula tu intriga y te obliga a buscar en que te equivocaste( A mi no me dejo dormir bien la intriga ;/).10/10*Emoción (La capacidad de este juego para hacerte sentir diferentes emociones)Yo creo que aunque este juego esta catalogado como de terror realmente es mas dramático que terrorifico, debidoa que solo te enfrentas a un asesino que esta cazandote solo ese es el único peligro real, pero ya que te sumergemuy fácil dentro de su historia si te produce muchas emociones diferentes pero no mucho miedo mas bien mucha intriga.9/10*Socialización (La capacidad del juego de ser disfrutado con una o mas personas)Lamentablemente este juego es de un solo jugador por lo que no puede ser disfrutadocon mas personas, aunque existen ciertas excepciones porque puedes jugar con un amigo o familiar por turnos.También tiene una comunidad bastante activa debido a que hace no mucho salio su secuelapor lo que puedes disfrutar ciertos aspectos del juego con personas Online.7/10*Arte y SoundTrack (Banda Sonora)El arte de The Coma:Recut es muy bueno estilo anime/realistadebo decir que este fue uno de los aspectos mas importantes que tuve en cuenta al comprarloya que me gusto mucho su estilo y no tengo nada mas que decir de el.9/10Cuenta con una banda sonora original creada para el juego que recuerda mucho a películas deterror de los 80's - 90's y es muy buena ambientación para este tipo de juegos.10/10*Relación Calidad/PrecioSi bien este juego tiene muchos aspectos positivos su precio normal llega a ser un poco altopara lo que el juego ofrece.Lo que yo recomiendo es tenerlo en tu lista de deseados para poderadquirirlo en oferta a un precio semejante al que yo lo conseguí.Si lo consigues en oferta a un precio similar creo que sera una gran inversiónporque los juegos que se consiguen a este precio no son de tan buena calidad comparándolos conThe Coma:Recut el cual tiene todos los aspectos positivos de los cuales ya eh hablado(y muy pocos negativos).Bueno este es el final de este articulo ;3 See you next time ma'boy .