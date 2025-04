INTRODUCCIÓN :

Muy buenas tardes, en el siguiente articulo vamos a analizar un juego casi antiguo para algunos llamado the binding of Isaac, disculpen si la introducción es un poco corta, pero voy a seguir algunas recomendaciones que me dieron anteriormente, espero que les guste y puedan disfrutar este juego por unas 300 horas mínimo.

DESARROLLO :

Para introducirnos en la atmósfera y en contexto de la historia del juego en general, nosotros podemos elegir entre 12 personajes jugables y desbloqueables, pero con el único que podemos jugar en nuestra primera partida es Isaac un pequeño niño calvo de alrededor de 7 años que vivía con su madre en la cima de una colina.

Y bueno la medre de Isaac es una cristiana religiosa que ve todo lo relacionado a la cristiandad como programas que referencian a dios y la biblia, todo era normal y feliz en la vida de Isaac, hasta que un día la voz de dios llama a su madre y le dice que su hijo está corrupto, que lo debe purificar y despojar de todo elemento físico que lo conecte al diablo, a lo que acto seguido empieza a quitarle sus pertenencias al pobre de Isaac y lo deja sin ropa.









Y luego de la primera llamada por parte de la voz perturbadora de dios, se vuelve a comunicar con la madre y afirma que su hijo sigue corrompido por demonios por lo que la voz exige que Isaac confiese sus pecados y que lo aleje de todo, y al escuchar esto la madre de Isaac lo encierra en su habitación.

Lo último que la voz pide es un sacrificio para demostrar su devoción y amor hacia dios, por lo que Isaac se entera por medio de una pequeña abertura en su puerta, de que sería asesinado por su madre, por lo que entra en pánico y descubre una puerta secreta debajo de su alfombra, pero en ese momento su madre entra a la habitación para cumplir el pedido de dios, y fue en ese instante en que Isaac sin pensarlo se lanzo hacia la misteriosa puerta, donde repentinamente con sus “Hermanos” se encontró, todos ellos estaban endemoniados y con impulsos vengativos a muerte atacaban al pobre Isaac que solo puede defenderse con sus propias lágrimas, Y así inicia la historia.







Continuando con el análisis, the binding of Isaac y su saga completa tiene un diseño de juego y animaciones un poco simplista pero no se lo puede juzgar sin primero darle mil gracias al creador Edmund Mcmillen es el genio detrás de todo, en su juegazo hay 14 personajes jugables hasta la fecha, sin contar los mods este universo puede expandirse hacia horizontes muy extensos con más historia , ítems , logros , personajes , desafíos , mapas , jefes , transformaciones , evoluciones , modos de juego, combos de ítems, recompensas , casi todo es posible aquí incluso creo que todo será infinito si el jugador lo desea.

Además, posee muchos elementos ocultos en cada partida, como cofres habitaciones secretas, mini jefes y rompecabezas para pasar a la siguiente habitación y notar que está llena de enemigos ansiosos por quitarte tus corazones, simplemente la adrenalina no se detendrá en esos momentos.









No descarto la posibilidad de que aparezcan personajes de mods que sean parte del juego oficial con contenido extra ya incluido o descargable, y si bien mas avanzamos en una partida la mayoría de los personajes originales pierde mucho su esencia inicial y se vuelven homogéneos o un tipo de amalgama deforme y endemoniada.

Pero antes de llegar a esa forma poderosa al principio del juego cada personaje tiene sus propias características y diseños propios que los hacen inconfundibles del resto de ellos, incluso hay algunos que durante toda la partida logran conservar su forma inicial y este tipo de personajes puede que se ganen un lugar en tu corazón, ya sea por que los ames tanto como al buen AZAZEL, con el genial pero misterioso THE FORGOTTEN, o como odies tanto jugar con el infame THE LOST el cual es un personaje un poco difícil de manejar, veo que su única ventaja es que todos los ítems son gratis en los pactos con satanas, lo que significa que no puedes morir mientras los haces.









En mi opinión ente diseños originales y variaciones de los mismos aproximadamente hay 185 enemigos en el juego y 100 jefes para combatir lo cual da una suma de 285 criaturas que parecen sacados del mismísimo infierno o de las peores y más atroces pesadillas de un niño, que incluyen demonios, ángeles, insectos, arañas, abominaciones de carne, anomalías que no dudaran en matarnos a nosotros y al pobre Isaac o a sus inocentes amigos, lo cual al parecer te dará muchas horas de diversión si deseas darle una oportunidad te apuesto a que te fascinara su extenso y loco universo donde ningún escenario será igual no importa cuántas veces lo juegues.









Se nota que a los desarrolladores de este título no se les acabó la imaginación a la hora de crear ítems, casi están calculados más de 500 objetos activables o pasivos en todo el juego sin contar los 150 trinquets que simulan medallas o también las cartas y las diversas píldoras que se encuentran aleatoriamente en los mapas, cada uno de estos 725 diversos objetos dotaran de poderes diferentes a tu personaje todas esas combinaciones te darán un poder infinito y probablemente hagas temblar a todos los jefes incluyendo al temible Delirium.

También las referencias no terminan cuando termines el juego, ya que recientemente se ha descubierto un menú especial que te activa huevos de pascua o mas dificultad en cualquier partida en caso de que la dificultad Difícil te haya parecido un paseo por el parque, es posible que aun así mientras más lejos avances podrás descubrir muchos más logros dentro de este basto juegazo.









Si planeas jugar a cualquiera de los the binding of Isaac que existen déjame darte un consejo, ninguna habitación será igual en cada partida, hay juegos similares como spelunky y este tipo de géneros que suele ser muy poco amigable en las primeras partidas, con una ambientación lúgubre y oscura, así que te recomiendo precaución ya que cada escenario será distinto mientras avanzas en cada habitación, puedes encontrar fortuna en algunas de ellas o una muerte instantánea en una trampa mortal si no estás preparado para la acción.

Cada vez que bajemos más en el sótano la dificultad se vuelve cada vez más brutal así que no esperes poder pasarte el juego a la primera si es que ese es tu objetivo, te deseo buena suerte si ese es tu desafío que supongo que nadie sin experiencia podría completar.



















Por ultimo vamos a concluir con la jugabilidad, a mi parecer el punto más importante de un juego ya que está muy bien cuidada, no es tan injusta cuando la miras desde muchas perspectivas, obviamente the binding of Isaac como yo lo veo es un juego de generación procedural que a simple vista nos puede recordar a veces a juegos antiguos como el primer The legend of Zelda de Nintendo, en el podemos usar nuestras propias lágrimas para vencer a los enemigos que nos encontremos y abrirnos paso entre decenas escenarios laberínticos con maldiciones, enemigos, batallas de jefes memorables, trampas y más anomalías que detendrán nuestro camino he intentarán matarnos y destruirnos.

Tendremos que usar estrategia para saber gestionar nuestros recursos como las bombas, llaves, monedas en cada tienda, cartas, píldoras, e ítems activables y todo esto mientras luchamos con criaturas infernales y de pesadilla, pues todo en este juego es evaluar el potencial riesgo que queremos tomar en cada decisión por la leve posibilidad de una recompensa en cada partida y puedo asegurar que entrar y salir vivo de las 9 habitaciones para terminar el juego no es nada sencillo y puedo asegurar que muchos van a intentarlo hasta lograrlo, les deseo buena suerte.









Si no te sientes satisfecho por lograr este porcentaje de 1001% no te preocupes todavía no termina la diversión, ya que por desgracia o por fortuna podemos desbloquear el 3003% que solo se logra si le dedicas muchísimo empeño a las otras dos partidas incompletas que tienes en el juego para alcanzar este porcentaje y demostrar que tu eres el jefe del inframundo de las pesadillas, es más yo también voy a ir por este logro si es que lo puedo conseguir, siento que estoy cada vez más cerca de ser un nerd multiplicado por tres como diría Edmund, así que no te rindas tu puedes lograrlo si es que sientes pasión y quieres explorar cada rincón de esta obra de arte auténtica e ilimitada.









Y además se me olvido mencionar un modo de juego que aprovecha el uso y existencia de las tiendas, lo conocen como el modo GREED o GREEDER que significa avaricia o avaricioso

En el cual tendremos que luchar como gladiadores en una habitación para conseguir monedas para fortalecernos con los ítems para hacer más fácil en combate de enemigos que aparecen cada aproximadamente 10 segundos hasta que el cronómetro pare y podamos acceder otra vez a las otras habitaciones disponibles en el mapa.









Este nuevo modo de juego también incluye a un nuevo jefe exclusivo que se llama Ultra Greed el cual es muy difícil de vencer si no compraste ítems en la tienda del escenario del 1 al 6 , te deseo lo mejor para que lo puedas superar y desbloquees más cosas geniales en the binding of isaac yo lo considero uno de los mejores juegos hasta hoy en 2019 no importa que tan viejo sea, además yo estoy esperando el nuevo juego de Edmund estoy seguro que será igual de impresionante como siempre o al menos la mayoría de las veces, aquí me despido y espero que se la pasen bien con el juego y que el articulo les haya servido mucho, GRACIAS.