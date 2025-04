The House of the Dead (1996 - Mi opinión)

Todo bien? todo correcto?Estoy volviendo a subir este articulo, ya que el anterior presentaba algunos errores y no era el definitivo. Por equivocación subi el incorrecto, espero lo entiendan y disfruten del articulo definitivo y elaborado por mi, su fiel servidor y compañero de Gamehag.

Hoy les vengo a hablar de The House of the Dead, una joya que no muchos lo conocen salvo por los olds school. Desarrollado por SEGA y lanzado en 1996 como un juego arcade (máquinas recreativas las cuales necesitabas fichas para su uso) buscará ofrecernos la mejor experiencia matando a los zombis, rescatando a rehenes y acabando con los dificultosos, pero no inmortales jefes finales. Convirtiéndolo en uno de los maravillosos títulos de SEGA.







The House of the Dead es un shooter sobre raíles (Shooter On Rails), donde jugaremos en primera persona y sólo tendremos el control del arma, el movimiento del personaje será automático y guiado por la misma CPU. Este juego nos ofrece la opción de hasta 2 jugadores, en donde nos pondremos en los zapatos del agente Thomas Rogan y nos enfrentaremos a numerosos enemigos creados por el Dr. Currien. Tendremos como misión rescatar a un gran número de rehenes posibles y ponerle fin a los zombis y jefes finales de una vez por todas.



Nuestro personaje irá recargando automáticamente cuando se nos vaya acabando las balas durante el camino, contaremos con 5 vidas. También podremos ir adquiriendo más vidas al salvar personas o al destruir cajas, jarrones, entre otros objetos. La ruta que tome nuestro personaje dependerá de si salvamos o no a las personas que se nos presenten en el transcurso de esta despiadada aventura, pero siempre llegaremos al jefe final del capítulo tarde o temprano. Si es que llegamos a morir por x motivo no hay problema, ya que podremos reaparecer en donde nos quedamos dependiendo de la versión del juego que tengas. Yo tengo la versión para PC, aunque cuando jugabas en arcade tenías que insertar más fichas cuando morías.











La variedad de zombis es grandiosa, pues tenemos a los típicos caminantes, otros que lanzan objetos como cuchillas o cajas, saltarines como monos, otros de agua que están cubiertos con musgo, incluso hay ranas zombis, entre muchos otros más. Solo hay 4 capítulos en The House of the Dead y al final de cada capítulo hay un jefe final. Cada jefe final posee una habilidad distinta a la del resto, así que deberemos de jugar más de una ocasión para memorizar sus ataques, ya que no será nada fácil a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Incluso el jefe final del capítulo 4 está dentro de la lista de los jefes más injustos en los videojuegos y es que The House of the Dead es de estos juegos antiguos en donde la única opción para pasar de nivel era jugar cuantas veces puedas y memorizar los patrones para lograr salir vencedor.



Sin embargo, el juego es muy corto, pues sólo consta de 4 capítulos y estos puedes acabarlos rápidamente en 30 minutos si es que eres un jugador ya experimentado. Aunque si es tu primera vez tardarás más de una hora, pero eso si, es un juego super corto a comparación de otros. Además, la secuencia de ataque de los zombis es muy monótono, solo bastaría con recordar los movimientos para derrotarlos fácilmente. Los jefes finales también siguen un patron, pero estos son mucho más fuertes y con una gran cantidad de vida. Que te quede claro que estos no serán nada fácil de derrotar.









La banda sonora es espectacular, sin lugar a duda el tema de Magician (jefe final del capítulo 4) es una de mis favoritas, ya que hace que te pongas rápidamente en la piel del personaje y en lo importante que es derrotar a ese monstruo y salvar a la humanidad. La ambientación también es muy buena, hay gran variedad de cambios de escenarios y la textura de los objetos están bien realizadas para su época. Los detalles en los personajes y monstruos son un punto que hay que rescatar, puesto que, aunque lo veas muy pixeleados recuerda que este juego es de 1996, el mismo año en el que salió el Resident Evil 1.



No cabe duda que estamos ante un juego de antaño, que logra darnos unos sustos tanto a la primera jugada, como a la segunda y tercera. Un juego que quedará marcado como una joya y que llegó a revolucionar este género. Uno de los éxitos que ha dejado SEGA durante todos estos años. Incluso en el año 2009 sacaron The House of the Dead: Overkill, pero aún con todos los detalles añadidos y mejoradores no logran hacerle justicia al primero y al original The House of the Dead.









El tema de Magician (una de mis favoritas)







Debo hacer hincapié de que el juego fue bien recibido en esos años al ser lanzado como un juego arcade por su sencillo modo de jugabilidad e historia. Debo mencionar también que en el modo arcade podías hacer uso de las pistolas que estaban conectadas a la máquina y sólo tenías que apuntar a los monstruos, siendo aceptado para bien por el público. Por lo que luego SEGA se animaría a sacar el juego para su consola de 32 bits llamada SEGA Saturn, pues creían que sería otro éxito acertado, pero lamentablemente no lograrían tener la misma aceptación que la vez anterior.



Por un lado, en esos años SONY había lanzado justo su consola PlayStation 1, la cual llamo la atención de la mayoría de personas. Disminuyendo así las ventas de SEGA en su consola SEGA Saturn y por lo tanto con su juego The House of the Dead que había sido lanzado de nuevo, pero para esa consola. Además, los mandos del SEGA Saturn no eran los apropiados, ya que eran algo incomodos a comparación de los de PlayStation 1 que aún para PlayStation 4 mantienen el estilo de su primer mando.









Por otro lado, al ser anunciado que SEGA sacaría The House of the Dead para su consola SEGA Saturn, se pensaba que lo mejoraría en algunos aspectos o mínimo lo ofrecería tal cual. En este caso SEGA hizo algo garrafal el cual también le quito público, pues había cambiado algunos aspectos del juego original arcade. La sangre de rojo pasó a verde (parecía vómito) y los colores en la ambientación y diseño de personajes fueron de una bajísima calidad a comparación del arcade. Sin embargo, luego llegaría en versión para PC, corrigiendo los errores que habían cometido para SEGA Saturn.









Este juego con lo poco que dura nos brinadará muchos sustos y diversión, pues la mayoría de los zombis salen de la nada así de improvisto. Les recomiendo que jueguen con algún amigo o hermano, ya que es muy divertido ver las reacciones y a la hora de acabar juntos contra los zombis y jefes finales de cada capitulo. Eso sí, no piensen que a la primera lograrás pasarlo como los juegos de la actualidad, sino que deberás morir una cantidad de veces para por fin lograr pasar al menos un capítulo.